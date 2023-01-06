MHP’den ses çıkmamıştı. Sinan Ateş’in evine sürpriz isimden taziye ziyareti

AKP Bursa İl başkanı Davut Gürkan’da taziye ziyaretçileri kervanına katıldı.

AKP Bursa İl başkanı Davut Gürkan aileye baş sağlığı dileklerinde bulunarak Kuranı Kerim okudu.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da motosikletli bir saldırganın açtığı ateşte başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Suikast sonrası MHP ve Ülkü Ocakları’ndan herhangi bir açıklama yapılmamış, bu tavır Ülkücü camiada büyük tepki almıştı.