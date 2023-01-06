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  • MHP’den ses çıkmamıştı. Sinan Ateş’in evine sürpriz isimden taziye ziyareti

MHP’den ses çıkmamıştı. Sinan Ateş’in evine sürpriz isimden taziye ziyareti

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in baba evine taziye ziyaretleri devam ediyor.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 22:36
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MHP’den ses çıkmamıştı. Sinan Ateş’in evine sürpriz isimden taziye ziyareti

MHP’den ses çıkmamıştı. Sinan Ateş’in evine sürpriz isimden taziye ziyareti
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AKP Bursa İl başkanı Davut Gürkan’da taziye ziyaretçileri kervanına katıldı.

AKP Bursa İl başkanı Davut Gürkan aileye baş sağlığı dileklerinde bulunarak Kuranı Kerim okudu.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da motosikletli bir saldırganın açtığı ateşte başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Suikast sonrası MHP ve Ülkü Ocakları’ndan herhangi bir açıklama yapılmamış, bu tavır Ülkücü camiada büyük tepki almıştı.

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Kadir KUŞ....
6.01.2023 22:57
MHP ve Ülkücü harekete ETKİNLİK olarak en çok EMEĞİ geçen bir Ülkücü .... Partimi .... Büyük Türk milleti nin devamını sağlayan ülkücü hareketi n üzülmesine sebep olan iflah olmaz inşAllah..  
 
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