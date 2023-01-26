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  • MHP'den Sinan Ateş istifalarının ardı arkası kesilmiyor. İstifalar 16 bini aştı 

MHP'den Sinan Ateş istifalarının ardı arkası kesilmiyor. İstifalar 16 bini aştı 

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in silahlı saldırı ile öldürülmesinin ardından MHP’de 16 binden fazla üyenin istifa ettiği öğrenildi. 

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 14:53
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MHP'den 'Sinan Ateş' istifası: 16 bini aştı

MHP'den Sinan Ateş istifalarının ardı arkası kesilmiyor. İstifalar 16 bini aştı 
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da öldürülmesinin yankıları devam ediyor.

Ateş'in öldürülmesinden sonra MHP'de üye sayısının 480 bin 584’ten bugün itibariyle (26 Ocak) 464 bin 92'ye düştüğü görüldü.

Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş 30 Aralık’ta Ankara’da öldürüldükten bir gün sonra MHP’nin üye sayısı 480 bin 584 iken, bugün itibariyle (26 Ocak) sayının 464 bin 92 olduğu görüldü.

Yargıtay’ın verilerine göre ise MHP bu süreçte 16 bin 492 üye kaybetti. 

NE OLMUŞTU?

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski Genel başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 17 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

(Kaynak: AA)

 

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Yörükoğlu
26.01.2023 15:51
Şimdiye kadar durduğunuz hata zaten daha önceden uyanamadınız mi mafia liderleri partiniz adına konuşuyor.  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
26.01.2023 15:48
Bahçelinin Akp ye kaynak olup Akmhp olduktan sonra Mhp diye bir parti kalmadı hamdolsun  
 
Haydi aslan bahçeli seni göreyim
26.01.2023 15:47
Hdp yi kapatacak kadar gücün var birde Anayasa mahkemesini kapat oyum sana  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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