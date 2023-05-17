MHP'den Sinan Oğan'a yaylım ateşi... Bahçeli'nin en yakınındaki isimler Oğan'ı hedef almayı sürdürüyor

MHP'den Sinan Oğan'a yönelik peş peşe tepkiler geldi. Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız, "Pazarlık payın kalmadı başka kapıya." derken, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise "Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz" dedi.

MHP'den Sinan Oğan'a yaylım ateşi... Bahçeli'nin en yakınındaki isimler Oğan'ı hedef almayı sürdürüyor

Odatv'nin haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Sinan Oğan'ın paylaşımını alıntılayarak "Pazarlık payın kalmadı başka kapıya. 1 turda biter bu iş. Mezar soyguncuları sizi" ifadelerini kullanmıştı. Yıldız'ın ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sinan Oğan'a göndermede bulundu.

Yönter, yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre 5.17 oy alan ve ikinci tur için kilit önem kazanan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'a üstü kapalı göndermede bulundu. Yönter, "Türk milliyetçiliğinin siyasi adresi Milliyeçi Hareket Partisi'dir. Türk milliyetçiliğinin siyasi, fikri ve ahlaki yolbaşçısı da Devlet Bahçeli'dir. Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz" dedi.

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Odatv'nin "Tweet Sinan Oğan'ı hedef alıyor" iddialarını sorduğu Yönter iddiaları kabul etti. Yönter adına konuşan danışmanı, tweetin Sinan Oğan'ı hedef aldığını belirterek Yönter'in, "Evet Sinan Oğan'ı hedef alan bir tweettir, istedikleri gibi haber yapabilirler." dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, katıldığı yayında Sinan Oğan ile henüz bir görüşme olmadığını belirterek "Sinan Bey'in geldiği siyasi geleneğe baktığınızda, dile getirdiği tezleri dikkate aldığınızda Cumhur İttifakı'na, devletin, milletin bekası vurgusuna daha yakın olduğunu ben biliyorum. Sinan Bey ile şahsi tanışıklığım da vardır" demişti. Ancak Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP'den ardı ardına Sinan Oğan'ı hedef alan paylaşımlar gelmeye devam etti.

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Oğan'ı gençliğinde Marksist olmakla suçlayarak "Gençliğinde Marksizm-Leninizm yoldaşı, 2004 yılında kapatılan FETÖ gazetesi Zaman'ın tam sayfa yazarı, sonra DYP gençlik kollarında, sonra MHP'de... Tam Zübük hikayesi gibi. Hayata hep menfaat penceresinden bakan tipleme. Zaten ondan seçimi görmeden 'Pazarlıklarımız olacak' demişti." dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise Oğan'a yönelik olarak "Türk Milliyetçiliği'nin siyasi merkezi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Siyasi mücadelemizde hedef ve metodu tayin kudret ve iradesi de MHP'dedir. Türk Milliyetçilerinin istikametini dava disiplinimiz ve vizyonumuzla sadece Liderimiz tayin eder. MHP dışında olup, başka yerlerde istikamet çizmeye kalkanların çabaları boş, sözümona tahlilleri tutarsız ve yine sözde hedefleri güdümlüdür." ifadelerini kullandı.

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MHP'li isimlerin bu sözlerine, Ata İttifakı cephesinden yanıt geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında MHP'li isimlerin sözlerine tepki gösterdi. MHP ile görüşme konusunda "Görüşmeyebilirsiniz, hiç önemli değil, çok da üzülmem doğrusu." diyen Özdağ, konuşmasına şu ifadelerle sürdürdü:

"Keşke Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'a gösterdikleri tepkiyi HÜDA-PAR'a gösterselerdi. Oğan'a tepki gösterenlerin ne kadar Türk milliyetçiliğini temsil ettiklerini tarih yazacak. HÜDA-PAR ile kol kola girip, 'Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ile görüşmeyelim' diyenler... Görüşmeyebilirsiniz, hiç de önemli değil. Buna çok da üzülmem doğrusu. Ama HÜDA-PAR'ı içine sindirenlerin, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'ı içlerine sindirememeleri, kendileri izah etmeleri gereken bir tutumdur. Türk kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyorum. Sinan Bey ile ilgili bu kadar çok şey söylemişler. Sinan Bey'i MHP milletvekilliğine davet eden Devlet Bahçeli'dir. Devlet Bahçeli böyle yanılarak mı insan davet ediyor? Ümit Özdağ ajan, Sinan Oğan Marksist, Leninist. Devlet Bahçeli nasıl bir genel başkan ki hep ajanları ve Marksisleri partinin genel başkan yardımcısı, milletvekili yapıyor, ön plana çıkarıyor? Bu tür iftira merkezli yaklaşımların bir anlamı yok, bir değeri de yok."

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