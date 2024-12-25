MHP'den 'Sinema Yeşilçam' kitabı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde yayımlanan bu özel eser, partinin kuruluşunun 55. yılına ithafen hazırlandı. Kitap, Türk sinemasının tarihine damgasını vuran ve halkın gönlünde taht kuran önemli isimleri onurlandırmayı amaçlıyor.

Kitabın ön sözünü kaleme alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk sinemasının milletin kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Bahçeli, sinemanın Anadolu'nun derinliklerinden süzülen, toplumun duygularını, düşüncelerini beyaz perdeye taşıyan önemli bir sanat dalı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türk sineması, milletimizin ruh kökünün bir yansıması olarak, zaman zaman güldüren, düşündüren ve hüzünlendiren karakterleriyle sanat dünyasına derin izler bırakmıştır. Sinema, toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasal ve psikolojik gelişmeleri ya da gerçekleri senaryolarla beyaz perdeye aktaran çok önemli bir araç olmuştur. Yeşilçam dönemi, bu anlamda büyük bir rol oynamış ve sinemamızın en değerli sanatçılarının katkılarıyla Türk kültürüne önemli izler bırakmıştır."

Bahçeli, Türk sinemasının bu sanatçılarının milli hafızada yer etmesi ve gelecek nesiller tarafından tanınmasının, kültürel mirasımıza katkı sağlayacağına işaret etti.

TÜRK SİNEMASININ 4 YAPRAKLI YONCASI: TÜRKAN ŞORAY, FİLİZ AKIN, FATMA GİRİK VE HÜLYA KOÇYİĞİT

Kitapta, Türk sinemasının önemli dönüm noktalarına damgasını vuran filmler ve bu filmlerin posterlerine yer veriliyor. "Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı" ve "Halıcı Kız" gibi klasikleşmiş yapımların yanı sıra, Türk sinemasının 4 yapraklı yoncası olarak bilinen Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit'in sanatsal yaşamlarından kesitler de kitapta öne çıkıyor. Bu dörtlü, Yeşilçam'ın en önemli kadın yıldızları olarak tanınmış ve sinemadaki her biri önemli bir dönemin temsilcisi olmuştur.

Kitapta ayrıca, Belgin Doruk, Ayhan Işık, Nedret Güvenç, Eşref Kolçak, Aliye Rona, Cüneyt Arkın, Fikret Hakan ve Kemal Sunal gibi isimlerin de filmlerine ve sinema kariyerlerine yer veriliyor. Bu isimlerin, Türk sinemasına kattıkları ve halkın gönlünde nasıl bir yer edindikleri, kitabın her sayfasında birer örnekle anlatılıyor. Özellikle Kemal Sunal’ın güldüren yüzü olarak tanınması, Cüneyt Arkın’ın aksiyon sinemasındaki yeri gibi konular detaylı şekilde ele alınıyor.

SANAT VE SİYASET ARASINDAKİ BAĞLANTI

Kitabın son bölümünde, Bahçeli'nin sanatçı ve siyasetçi arasındaki ilişkiyi irdelediği özel bir yazı da bulunuyor. Bahçeli, sanatçının halkın duygularına ve isteklerine hitap ettiğini, aynı şekilde siyasetçinin de toplumun taleplerini ve arzularını temsil ettiğini belirtiyor. Bahçeli, bu ortak paydanın sanat ve siyaset arasındaki köprüyü oluşturduğunu ifade ediyor:

"Sanatçı ile siyasetçiyi kesiştiren yolları buluşturan ortak bir payda vardır. Hem sanatçı hem de siyasetçi, belki de hiç karşılaşmadıkları, karşılaşmayacakları insanların hislerine, isteklerine, arzularına sözcülük yapmaktadırlar. Bu bağ, toplumun aynası olan bir sanatçının, siyasetçiyle aynı yolda ilerlemesini mümkün kılar."

"Sinema Yeşilçam" kitabı, Türk sinemasının en önemli dönemlerinden biri olan Yeşilçam dönemiyle ilgili derinlemesine bir bakış sunuyor. Kitapta, Yeşilçam dönemi sinemasının başyapıtları ve dönemin unutulmaz figürleri, Türk halkının hafızasında nasıl bir yer edindiği detaylı şekilde ele alınıyor. Bahçeli, Türk sinemasının bu kültürel miras olarak korunmasının önemini bir kez daha vurguluyor.