MHP'den son dakika Bahçeli açıklaması. Ameliyat olduğu iddia edilmişti!

Daha önce kalp kapakçığında yaşadığı sağlık sorununun tekrar etmesi nedeniyle hastaneye yatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı, başarı bir cerrahi müdahaleyle yenilendiği iddia edilmişti.

MHP, ortaya atılan iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğruladı.

BAHÇELİ'NİN KALP KAPAKÇIĞI DEĞİŞİLDİ

Bahçeli'nin 4 Şubat tarihinde yaptırdığı tetkikler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, bugün mevcut kapağın değiştirildiği, işlemin komplikasyonsuz başarılı şekilde tamamlandığı açıklandı.

Bahçeli'nin durumunun son derece iyi olduğu ve odasında dinlendiği kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına döneceği aktarıldı.