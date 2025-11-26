MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Tekirdağ Hürriyet Mahallesi'nde partisinin il binasının açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

‘GERİ DÖNÜLMEZ BİR NOKTADAYIZ’

Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin vatan hainliğinden hüküm giymiş Öcalan’ı Meclis’e çağırması ile başlayan ve PKK'nın silah bırakma açıklamasıyla devam eden süreç ile ilgili, ‘Alınan mesafe önemlidir. Artık Terörsüz Türkiye'nin gerçekleşmesi noktasında geri dönülmez bir noktadayız’ sözlerini sarf etti.

'SÜREÇ ERDOĞAN TARAFINDAN BİR DEVLET PROJESİ HALİNE GETİRİLMİŞTİR'

Erdoğan’ın süreci devlet projesi haline getirdiğini iddia eden Yalçın, MHP’nin Terörsüz Türkiye olgusuna ayrı bir önem verdiğini belirterek, ‘Bizce Terörsüz Türkiye devlet aklıdır, mantığında da temelinde de devletin aklı yatmaktadır’ dedi.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Terörsüz Türkiye sorununu Cumhur İttifakı olarak çözeceklerini iddia eden Yalçın, muhalefeti de sert bir dille hedef aldı.

Yalçın, ‘Bizler Cumhur İttifakı olarak Terörsüz Türkiye sorununu çözmeye çalışırken, muhalefet partilerinin bu konuyu ciddiye almaksızın veya rol çalmak suretiyle farklı bir davranış içerisinde olması memleketimizin, ülkemizin, Türk siyasetinin geleceği açısından oldukça vahim bir durumdur. Onları, bu gerçeği Türkiye'nin yaşaması uğrunda katkı vermeye davet ediyoruz.’ dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda yaptığı çağrıda vatan hainliğinden hüküm giymiş Öcalan’ı Meclis’e davet ederek, ‘Gelsin Meclis’te konuşsun. PKK’nın lağvedildiğini haykırsın’ sözlerini sarf etmişti.

Bahçeli’nin çıkışının ardından İmralı ile Ankara arasında temaslar başlamış, DEM heyeti, İmralı’ya ziyaretler gerçekleştirmişti.

ÖCALAN PKK’YA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Bahçeli’nin çıkışı ve kurulan temaslar sonrası terör örgütü PKK’nın kurucusu Öcalan, kurduğu kanlı örgüte silah bırakma çağrısında bulunmuş, PKK ise silah bıraktığını açıklamıştı. Ancak, Bahçeli, sadece PKK’nın değil, örgütün alt kademelerinde bulunan yapıların da silah bırakması gerektiğini belirtmiş, tam anlamıyla silah bırakılmadığını açıklamıştı.

Daha sonra ise TBMM’de Barış süreci adı altında bir komisyon kurulması ve sürecin değerlendirmesi komisyon üzerinden devam etmişti. Komisyon, geçtiğimiz günlerde Öcalan ile İmralı Adası’na gidip görüşüp görüşülmeyeceği konusunda oylama yapmış ve İmralı’ya gidilmesi konusunda anlaşılmıştı.

Komisyon, 24 Kasım 2025 tarihinde ise İmralı’ya gidip terör örgütü PKK’nın kurucusu Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.