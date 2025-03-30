MHP’den Türkeş’in kabrine ziyaret

Kaynak: İHA
MHP’den Türkeş’in kabrine ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ile partililer, bayram namazının ardından partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasından sonra dua edildi. Yalçın, Özdemir ve partililer Türkeş'in kabrine karanfil bırakıp, su döktü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle ziyarette yer almadı.

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