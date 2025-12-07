Türkiye gündemine bomba gibi düşen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani'nin Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleşen bir sempozyuma üniformalı Peşmerge ile gelmesi skandalına tepkiler sürüyor.

29 Kasım'da gerçekleşen sempozyum sonrası çok sayıda açıklama ve tepki gelirken AKP Sözcüsü Ömer Çelik, soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Cumhur İttifakı ortağı MHP'li yöneticiden de İçişleri Bakanlığı'na dikkat çeken bir çıkış geldi.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadaki asayiş olaylarına ilişkin bilgi ve operasyon paylaşımlarına işaret ederek tepki gösterdi.

'ÖZNESİ DEĞİL NESNESİ'

Ruhi Ersoy, "Sosyal medyanın anlık beğeni düzeyine göre gündem belirleyen bir zihniyet, kaçınılmaz olarak olayların öznesi değil nesnesi haline gelir" ifadelerini kullandı.

Cizre'de yaşanan skandalda yönetimin iyi bir sınav vermediğine dikkat çeken Ersoy, "Son günlerdeki asayiş sorunları başta olmak üzere Şırnak’taki sempozyum vesilesiyle kamuoyuna yansıyan ve milli vicdanı rahatsız eden görüntülerin ortaya çıkmasındaki süreç yönetimi ve buna benzer pek çok tartışmalarda da yine olayların nesnesi görüntüsü verilmiştir" dedi.

Ruhi Ersoy'un sosyal medya paylaşımının tamamı şöyle:

"Sosyal medyanın anlık beğeni düzeyine göre gündem belirleyen bir zihniyet, kaçınılmaz olarak olayların öznesi değil nesnesi haline gelir.

Bu yaklaşım, toplumsal reflekslerin, kitle kültürünün eğilimlerine göre hareket eder, meselelerin altındaki sebeplere inemez aksine meselelerin görünürlüğünü kaybetmesine sebep olur.

Oysa; devlet makamlarındaki karar vericilerin, sosyal medyanın geçici dalgalarına göre hareket etmelerinden ziyade; sağduyulu analiz, stratejik öngörü ve değerlendirmeye dayanan bir yaklaşım benimsemesi şarttır.

Olayların yönettiği değil olayların millet ve devlet için yönetildiği bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.



Son günlerdeki asayiş sorunları başta olmak üzere Şırnak’taki sempozyum vesilesiyle kamuoyuna yansıyan ve milli vicdanı rahatsız eden görüntülerin ortaya çıkmasındaki süreç yönetimi ve buna benzer pek çok tartışmalarda da yine olayların nesnesi görüntüsü verilmiştir.

Süreci yönetemeyenler alt düzeyde bir kabahatli bulup konuyu kapatsalar da hakikat ortada durmaya devam edecektir!"