TİP Milletvekili Ahmet Şık, TBMM Genel Kurulu'nda süren bütçe görüşmeleri esnasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şık, kamuoyunun yakından takip ettiği bir çok soruşturmada adı geçen isimlerin siyasi kimlikler üzerinden MHP'nin hedef alındığını ifade etti.

Şık, konuşmasında, "İçinde MHP'li 4 kişinin olduğu bir doğum günü kutlama fotoğrafına, AKP medyasının 'Siyasi Susurluk' demesi aba altından gösterilen sopa mı değil mi siz karar verin" sözlerini sarf etti.

İKTİDAR YAZARI O FOTOĞRAFI SUSURLUK'A BENZETTİ

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasına neden olan uyuşturucu operasyonundan sonra iktidar medyasından Sabah Gazetesi'nin yazarı Dilek Güngör, dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

FOTOĞRAFTA KİMLER VAR?

Güngör, paylaştığı fotoğrafa ilişkin şunları söylemişti,

"Tutuklu avukat Rezan Epözdemir’in omuzuna elini koyan MHPli avukat Serkan Toper değil mi? Rezan Epözdemir’in diğer yanında da dün tutuklanan Mehmet Akif Ersoy var…Vay. Kimler kimlerle beraber? Habertürk’teki uyuşturucu operasyonuna bu ‘derin’ fotoğraf damga vuracak.Gizli tanık ifşa etmiş.Duyduğuma göre, Ela Rümeysa Cebeci’nin telefon kayıtları da ekonomi, spor,siyaset,magazin dünyasında deprem yaratacak.Bu dosya siyasi Susurluk olmaya aday."

Fotoğrafın tam ortasında Ersoy'un olduğu görüldü. Ersoy'un hemen yanında da geçtiğimiz aylarda rüşvet iddiası ile tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir yer aldı. Gazeteci Emrullah Erdinç ve MHP'li Avukat Serkan Toper de fotoğraf yer aldı. Her iki isimde Ersoy'un gözaltına alındığı gün gözaltı dalgasının içinde olduğu iddia edilmiş ardından da bu bilgi yalanlanmıştı.

Ahmet Şık, "Her yeni döneme girilirken devlet içi bir savaş yaşandı; şimdi yaşananlar da bundan ibaret" diyerek konuşmasında şunları söyledi:

"ABA ALTINDAN GÖSTERİLEN SOPA MI DEĞİL Mİ SİZ KARAR VERİN"

"Uyuşturucu soruşturmasının şüphelilerinden birisi çıkması hasebiyle İletişim Başkanlığı kadroları da hedefte. Avukat Serkan Toper de siyasi kimliği üzerinden rüşvet ilişkileri içinde olmakla suçlanarak MHP hedef alınmış. Yenidoğan Çetesi soruşturmasına karışan bazı hastane sahipleri MHP'liydi. Sahte diploma soruşturmasında adı geçenlerden birisi şu anki MHP'li vekillerden birisi. Savunma sanayiindeki ASELSAN soruşturmasında tutuklanan isimler yine MHP'li. İçinde MHP'li 4 kişinin olduğu bir doğum günü kutlama fotoğrafına, AKP medyasının 'Siyasi Susurluk' demesi aba altından gösterilen sopa mı değil mi siz karar verin. Hapisteki bir medya yöneticisi ve avukatın, bürokrasi ve yargıdan birileriyle ekran yüzü bazı kadınların seks ilişkisi karşılığında tutuklama ve tahliye kararları verdiği gibi de iğrenç bir iddia ortaya sürülüyor. Bu ifadeyle başta yargı olmak üzere bürokrasiden kimler tasfiye edilecek diye bekliyoruz; hep birlikte göreceğiz. Ersoy'un ilişkileri sayesinde korunan PKK'lı birinden bir MİT mensubunun para karşılığı sorun çözdüğünden de bahsediliyor ifadelerde.

"HER YENİ DÖNEME GİRİLİRKEN DEVLET İÇİ BİR SAVAŞ YAŞANDI"

1987'deki birinci MİT raporu, arkasından Susurluk, daha sonra da Ergenekon süreci devletin yeniden dizaynı için kullanılan operasyonlardı. Yani her yeni döneme girilirken devlet içi bir savaş yaşandı; şimdi yaşananlar da bundan ibaret. 2016'da çıkarılan Varlık Barışı Yasasıyla Türkiye kara para aklanan bir çamaşırhaneye dönüştü; AKP çıkardı bu yasayı. Son iki yıldır da o çamaşırhanede aklanan paralara el koymayı amaçlayan soruşturmalar açılıyor. Üzerindeki koruma zırhını kimin, şimdi ve neden kaldırdığını bilmediğimiz Mehmet Akif Ersoy'la ilgili soruşturma da bize saray içi taht kavgası olduğunu söylüyor.

Kara para ve uyuşturucu merkeze konularak iş insanları, avukatlar, medya yöneticileri, yargı mensupları, popüler ekran yüzleri ve bürokratlardan oluşan bir çete inşa ediliyor. Soruşturma konuları şimdilik aynı değil ama bağlantılı isimler yönünden aynı noktalara çıkabilir. Sezgin Baran Korkmaz soruşturması üzerinden Soylu'ya, Cihan Ekşioğlu üzerinden Fidan'a ulaşmak mümkün. Rezan Epözdemir soruşturması da Kenan Tekdağ üzerinden Can Holding'e bağlanabilir. Ersoy soruşturması Epözdemir'e, hem Tekdağ hem de Adem Soytekin'le ilgili iddialar üzerinden de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanabilir bu işler.

"BU SORUŞTURMALARIN HEPSİ İSTENİLEN KAPIYI AÇACAK BİRER MAYMUNCUK"

Yani bu soruşturmaların hepsi istenildiği anda istenilen kapıyı açacak birer maymuncuk. Tayyar'ın 'hem yerel hem merkezî iktidarla eş zamanlı flört ediliyor' demesinden yola çıkarak bu kapıların sonunda tek bir havuzda çıkıp özellikle seçim öncesinde kullanılacak devasa bir davaya dönüşebileceğini söylemek kahinlik olmaz.

Bir arkadaşıma bütçe görüşmelerinde bu konularla ilgili konuşma yapacağımı söylediğimde, 'Halk yoksulluk içinde kıvranırken onlar neden ilgilensin?' dedi. Halbuki halkın pençesine düştüğü yoksulluk ve yoksunluk ile buna neden olan yağma-talan düzeni ile çok ilgili bir süreç yaşanıyor. Yani doğrudan halkı ilgilendiriyor yaşanan her şey. Hallacı Mansur, 'Cehennem acı çektiğiniz değil, acı çektiğinizi hiç kimsenin bilmediği yerdir' demişti. Türkiye hiçbir zaman bugünkü kadar acı çekenlerin, acı çektiğini kimsenin bilmediği bir yer olmadı."

"CEVAP NİTELİĞİNDE DEĞİL AMA..."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Ahmet Şık'ın konuşması üzerine söz alarak, Şık'ın söylemlerine bir cevap niteliğinde olmadığını belirterek, bir kaç fikrini ifade etmek istediğini söyledi.

Akçay, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ahmet Şık konuşmasında partimizin de adını zikretti. Tabii herhangi bir cevap niteliğinde değil ama bir konuda fikrimi ifade etmek için söz aldım.

Şu kadarını söylemek istiyorum: Cumhur İttifakı Türkiye ve dünya siyasetinde emsali olmayan çıkarsız, hesapsız, milli bir ittifaktır. Cumhur İttifakı, bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı, samimi ve güçlü liderlikleriyle yoluna emin adımlarla ilerlemektedir. Cumhur İttifakı, ilkeli bir ittifaktır, kapsamı, mahiyeti, şümulü de bellidir.

"ÇALI DİBİNDEKİ SİNSİLERİ DE TANIYORUZ"

Bu ittifaktan kimlerin ve hangi kesimlerin rahatsız olduğunu, kimlerin sinsice aparatlık yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Küçük ve şahsi hesapların peşinde, çalı dibindeki sinsileri de tanıyoruz, geçiniz bir kalem diyorum.

MHP'ye ise kurulduğu 9 Şubat 1969'dan bugüne kadar yurt dışından ve yurt içinden kumpaslar kurulmuş, provokasyonlar yapılmıştır, bazı gizli veya açık mahfillerin operasyonları hiç bitmemiştir. Tüm kumpasları, operasyonları bertaraf ederek bugünlere geldik. Bundan sonra da bu mücadelemiz devam edecektir, kimin ne olduğunu da gayet iyi biliyoruz."