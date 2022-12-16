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  • MHP'li belediyeden skandal gıda yardımı. Tadı garip gelince ortaya çıktı

MHP'li belediyeden skandal gıda yardımı. Tadı garip gelince ortaya çıktı

MHP’li Adana Sarıçam Belediyesi tarafından vatandaşlara verilen yardım paketlerindeki gıdaların ya son kullanma tarihinin geçtiği, ya da son kullanma tarihine bir gün kaldığı iddia edildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 12:16
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MHP’li Adana Sarıçam Belediyesi'nden skandal gıda yardımı. Son kullanma tarihi geçtiği iddia edildi

MHP'li belediyeden skandal gıda yardımı. Tadı garip gelince ortaya çıktı
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İHA’nın haberine göre, Adana’da yaklaşık bir hafta önce Sarıçam Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı başlatıldı. İncirlik Mahallesi'nde oturan bir kadın da belediye tarafından 13 Aralık günü aranarak saat 15.00’da belediyeye gelerek ücretsiz gıda paketini alabileceği söylendi.

TADI GARİP GELİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İsmini açıklamayan kadın belediyenin tesislerine giderek oradaki görevlilerden bir çok gıda malzemesi olan paketi belediyeye ait çanta içinde teslim aldı. Genç kadın da paketi alıp eve geldi. Kadının oğlu paket içindeki yoğurduğu açıp bir kaşık aldıktan sonra annesine tadının tuhaf olduğunu söyleyince son kullanma tarihine baktıklarında 13 Aralık'ı gördü. Bunun üzerine diğer malzemelere baktığında ise birçok ürünün son kullanma tarihinin gıdayı aldığı 13 Aralık ya da 14 Aralık olduğunu fark eden kadın ürünlerin görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaştı.

SON KULLANMA TARİHİ

Verilen bir koli yumurtanın son kullanma tarihinin de 14 Aralık olduğunu belirten kadın, “Son kullanma tarihine bir gün kalmış. Ben iki çocukla 30 yumurtayı nasıl bitireceğim” diyerek tepki gösterdi. Sosyal medyada bu videolar viral olunca Sarıçam ilçesinden birçok kişi gıda yardımı aldıklarını aynı bu şekilde son kullanma tarihinin geçtiğini yazdı.

Belediye yetkilileri ise konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, son kullanma tarihi geçmiş gıdanın verilmesinin söz konusu olmadığını, genç kadının yardım alırken kendi isteğiyle belediyenin marketinde atılmak üzere olan son kullanma tarihi geçmiş gıdaları aldığını öne sürdü.

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Gencosman
16.12.2022 13:34
NE BEKLİYORDUNIUZ🤣🤣🤣  
 
Cumhur
16.12.2022 12:35
Bizde inandık belediyenin dediklerine ama sizler hak ediyorsunuz bu defa muhalefete verin oyunuzu memnun kalmazsanız yine vermezsiniz bu kadar basit  
 
vatandaş
16.12.2022 12:29
Çok değil birazcık dürüst olun. "belediyenin marketinde atılmak üzere olan son kullanma tarihi geçmiş gıdaları aldığını". hadi diyelim o almak istiyor sen niye günü geçmiş şeyleri para ile satıyorsun  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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