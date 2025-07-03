MHP'li Adan'dan AKP'li vekillere tepki! 'Ayıp ya! Nereye gidiyorsunuz?'

AKP sıralarına dönen Adan, "Ya nereye gidiyorsunuz arkadaş, gitmeyin. Ayıp ya!" diyerek tepkisini dile getirdi.

TBMM Başkanvekili MHP'li Celal Adan, Genel Kurul'da yoklamanın ardından yeniden salonu terk eden AKP sıralarına dönerek, "Ya nereye gidiyorsunuz arkadaş, gitmeyin ya. 15 dakikada bir ara veriliyor. Ayıp ya" dedi.

MECLİ'TE YOKLAMA KRİZİ

TBMM Genel Kurulu'nda İklim Kanun teklifinin görüşmeleri devam ederken yoklama krizi yaşandı.

Muhalefet partilerinin sık sık yoklama ve yeter sayı istemesi ve AKP'li milletvekillerinin salonda bulunmaması nedeniyle 15'er dakika olarak ara verilmesi üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan, AKP milletvekillerine sitem etti.

Adan, yoklama sonrası salondan çıkan AKP vekillerine dönerek, "Ya nereye gidiyorsunuz arkadaş, gitmeyin ya. 15 dakikada bir ara veriliyor. Ayıp ya. Buraya gire çıka biz yorulduk, yapmayın ya. Değerli milletvekilleri muhalefet grup başkanvekilleri zaman zaman karar yeter ve toplantı yeter sayısı isteyeceklerini söylediler. Dolayısıyla olayları takip edelim. Elbette işiniz vardır dışarıda ama bu teklifi tamamlayalım. Mutlaka bir işleri vardır ama bu konuda hassasiyet göstersinler" uyarısında bulundu.