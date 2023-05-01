MHP’li adaydan skandal Sinan Ateş sözleri. Ülkücülerin yüreği bir kez daha sızlayacak

Ankara'da sokak ortasında öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş hakkında açıklamalarda bulunan MHP Trabzon Milletvekili Adayı Bekir Sıtkı Tarım'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.



"Devlet Bahçeli burada yapmışsa doğru yapmıştır' anlayışına herkesin gelmesi lazım." diyen Tarım, Sinan Ateş cinayetinin seçimlerde kendilerine oy kaybettirmeyeceğini belirtti. Tarım, "İki tane bebesi var, eşi var, o yüzden susuyoruz." diye konuştu.



"BİZE HİÇ OY KAYBETTİRMEYECEK"

61 Saat'in haberine göre Tarım'ın Sinan Ateş suikastıyla ilgili ifadeleri şu şekilde:



"Sinan Ateş cinayeti hiç bize oy kaybettirmeyecek. Ülkücü hareketin içinde olan insanlar, yapılan bir hamlenin, içinde yaşadığımız bir hamlenin, Genel Başkanımız tarafından piyasaya sunulduğu zaman bunun 'Devlet Bahçeli burada yapmışsa doğru yapmıştır' anlayışına herkesin gelmesi lazım.



"FAZLA DEĞİNMEYECEĞİM"

Sinan Ateş'e meselesine fazla değinmeden geçeceğim. Sinan Ateş'e sahip çıksaydık... Söylenecek şeyleri buradan söylemek istemiyorum. Sahip çıkıldı, söylenecek şeyleri herkes gördü. Sinan Ateş'in ülkücü hareketin içinde bulunduğu zaman için genel başkanımız tarafından gösterilmiş bir ahde vefa vardır ama ondan sonraki süreçte ne yapmış olduğu, kimlerle birlikte olduğunu bildiğinden frene basmıştır genel başkanımız. İki tane bebesi ve eşi vardır, onların rencide olmaması için genel başkanımız nezaketinden dolayı sessiz kalmıştır.



Ama Türkiye çok büyük bir tehlike atlatmıştır. 15 Temmuz sürecinde her yere operasyon yapılmıştır. AK Parti'ye, İYİ Parti'ye, CHP'ye operasyon yapılmıştır, MHP de es geçilmemiştir, MHP'ye de operasyon yapılmıştır."