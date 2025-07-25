MHP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti!

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
MHP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti!

Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Sarıaslan'ın içerisinde bulunduğu 66 DN 100 resmi plakalı aracın kontrolden çıkarak tarlaya girdiği aktarıldı.

Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan (53), Nevşehir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

KONTROLDEN ÇIKARAK TARLAYA GİRDİ

Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü Yenifakılı yolunda meydana gelen kazada ilk bilgilere göre Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'ın içerisinde bulunduğu 66 DN 100 resmi plakalı araç, kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

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Araç takla atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Musa Sarıaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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Sarıaslan, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde MHP'den Yenifakılı Belediye Başkanı seçilmişti.

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