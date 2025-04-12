MHP'li başkan trafik kurallarını hiçe saydı. Daha önce çakarla gündeme gelmişti

Daha önce aracına taktırdığı çakar sistemiyle dikkat çeken MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı, bu kez emniyet kemeri takmadan 120 kilometre hızla araç kullandığı görüntülerle gündeme geldi. Vatandaşların 10 kilometre hız aşımı için bile ceza aldığı bir ortamda, Batı’nın trafik kurallarına aykırı rahat tavırları tepkilere neden oldu.

HIZ VE EMNİYET KEMERİ İHLALİ

Kocaeli’de seyir halindeyken çekilen görüntülerde, Tuncay Batı’nın aracını saatte 120 kilometre hızla kullandığı ve emniyet kemeri takmadığı açıkça görülüyor. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre, emniyet kemeri takmamak ciddi bir trafik kuralı ihlali olarak kabul ediliyor. Emniyet kemeri, trafik kazalarında yaralanma ve ölüm riskini azaltan en temel güvenlik önlemlerinden biri olarak biliniyor.

2025 yılı itibarıyla emniyet kemeri takmama cezası 933 TL olarak belirlendi. Batı’nın emniyet kemeri takmadığı bu görüntüleri, kamuoyunda “Kurallar kime işliyor?” sorusunu gündeme getirdi.

ÇAKAR TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Tuncay Batı, daha önce aracına taktırdığı çakar sistemiyle de eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Çakarlı araç kullanımı, Türkiye’de yalnızca belirli kamu görevlileri ve acil durum araçları için izinliyken, yetkisiz kullanımı ciddi yaptırımlara tabi. Batı’nın çakarlı aracıyla trafikteki tutumu, hem vatandaşlar hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından “ayrıcalık” olarak nitelendirilmişti. Son olayda ise Batı’nın trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri, bu tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine bazı kullanıcılar “Vatandaş küçük bir ihlalde ceza yerken, bu rahatlık ne?” diyerek tepkilerini dile getirdi.