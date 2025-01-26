MHP'li Başkan'a hapis talebi! İddianamenin her detayı olay...

Eski Ülkü Ocakları yöneticisi Samet Ali Irmak, MHP Burdur İl Başkanı Mustafa Gün ve MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Aksoy tarafından kaçırıldığını ve işkenceye uğradığı söyleyerek şikayetçi olmuştu. Olaya ilişkin MHP Burdur İl Başkanı Mustafa Gün, MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Aksoy ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Emre Ünlü’nün de bulunduğu 15 kişi hakkında 14 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını talep edildi.

T24'ün gündeme getirdiği eski Ülkü Ocakları yöneticisi Samet Ali Irmak’ın kaçırılması ve işkenceye uğraması iddiaları üzerine iddianame hazırlandı. MHP Burdur İl Başkanı Mustafa Gün, MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Aksoy ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Emre Ünlü’nün de bulunduğu 15 kişi hakkında düzenlenen iddianamede savcılık, şüphelilerin ‘’iştirak iradesi içerisinde birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 14 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını istedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve MHP Burdur İl Başkanı Mustafa Gün

“HAYRET, BAŞKAN İLK DEFA BİRİNE DOKUNMADAN BIRAKTI”

T24 muhabiri Cengiz Anıl Bölükbaş, iddianameye ilişkin bilgileri paylaştı. İddianamedeki detaylar ve ifadeler ise dikkat çekti. Mustafa Gün’ün Irmak’ı tekme, yumruk ve tokat atarak yaraladığı, bazı şüphelilerin kaçmasını engellemek amacıyla Irmak’ın kolundan tuttuğu ve bir kişinin de Irmak’ın başından aşağı su döktüğü iddianamede yer aldı.

İddianamede ayrıca, şüpheliler arasında, "Hayret, başkan ilk defa birine dokunmadan bıraktı, valla gerçekten hayret ediyorum, başkan bu kadar adam aldık, sağlam bıraktığını görmedim" şeklinde gerçekleşen konuşmaları ise dikkat çekti. Şüphelilerin suçlamaları reddetmesine karşın iddianamede, doktor raporunun ve kamera kayıtlarının Irmak’ın iddialarını doğruladığı ve şüpheliler hakkında kamu davası açmak için yeterli delilin bulunduğu aktarıldı.

“ZOR KULLANMADIK, NASİHAT VERDİK”

İddianamede yer alan ifadelere göre, şüpheliler, Irmak’ı zorla götürmediklerini, Irmak’ın kendi iradesiyle geldiğini, Irmak’a herhangi bir darp ve cebir uygulamadıklarını ve sadece nasihatta bulunduklarını öne sürdü. Şüphelilerden bazıları da diğer şüphelilerin bir kısmını tanımadıklarını ileri sürdü.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve Ülkü Ocakları Burdur İl Başkanı Emre Ünlü

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Yeterli şüphe ve delil olduğu gerekçesiyle, 15 şüphelinin ‘’iştirak iradesi içerisinden birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu’’ndan 14 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını savcılık talep etti. İddianame ise Gölhisar Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları yöneticisi Samet Ali Irmak, MHP Burdur İl Başkanı Mustafa Gün ve MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Aksoy tarafından kaçırıldığını ve işkenceye uğradığını iddia etmişti.

Irmak ifadesinde Gün tarafından iki farklı mekânda darp edildiğini aktarırken, “Gün bana ‘Ben Devlet Bahçeli'den emir alıyorum, Tayyip Erdoğan gelse elimden alamaz’ dedi ve darp ettiğini söyledi. İkinci kez darp edildiği bir kafenin bodrumunda ise ‘Şikayetçi olma, seni Ülkü Ocakları’na başkan yapalım’ dediler” ifadelerini veren Irmak’ın teklifi kabul etmeyip şikayetçi olacağını belirtmesinin ardından MHP İl Genel Meclis üyesi Abdullah Aksoy’un kendisine “Gün seni öldürür. Annen cenazeni bulamaz” dediğini öne sürdü. Olayın büyümesinin sonrasında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı ve MHP İl Başkanı Gün’ü ifadeye çağırdı.