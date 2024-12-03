MHP'li başkana müebbet hapis talebi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski il yöneticilerinden maktul Ferhat Özcan'ı kız meselesi nedeniyle öldüren MHP Ankara Pursaklar ilçe eski Başkanı Mehmet Ersin Ekinci hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara Pursaklar ilçe eski Başkanı Mehmet Ersin Ekinci ile MHP eski il yöneticilerinden maktul Ferhat Özcan'ın ailesi ve taraf avukatları geldi. Mahkeme başkanı dosyaya HTS kayıtlarının geldiğini belirterek, cumhuriyet savcısına esasa ilişkin mütalaasını sunması için söz verdi. Savcı, sanık Ekinci hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Müşteki avukatı ise esasa ilişkin savunmalarını yazılı yapacaklarını belirtti.

"PİŞMANIM"

Söz verilen Ekinci, "Olay günü Ferhat Özcan beni arayana kadar ben kendisiyle temasa geçmedim. Pişmanım diyeceklerim bu kadardır" ifadelerini kullandı. Beyanların ardından ara kararını veren mahkeme sanık Ekinci'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından maktul Ferhat Özcan'ın vücudunda 5'i öldürücü nitelikte olan 7 tane ateşli silah mermi çekirdeği yarası belirlendi. Ayrıca şüpheli Ekinci'nin söz konusu eve giriş ve çıkışı ise yaklaşık 4 dakika olarak belirlendi. Sanık Mehmet Ersin Ekinci hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.