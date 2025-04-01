MHP'li başkandan eylem yapan gençlere akıl almaz tehdit!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Şayet sokağa davet edilenlerin karşısına 15 Temmuz’da olduğu gibi başkaları dikilirse kaçınılmaz çatışma nasıl önlenecek, olayların önüne nasıl geçilecektir? Sokakların karşıtlık ekseninde karıştığı bir ortamda sokak çağrısı yapan televizyonlar hedef alınırsa kışkırtıcılar bunun altından nasıl kalkacaklardır?" sözlerinin ardından bir tehdit de MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal'dan geldi.

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MHP Elazığ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Bal, şunları dedi:

Ben Özgür Özel'e ve onun muhtelif avenelerine seslenmek istiyorum. Bugün siz sokaklarda bir şeyler yapıyorsanız milliyetçi ülkücü hareketi lideri bizi tuttuğu için yapıyorsunuzdur. Biz dün o sokaklara sahip çıktık o sokaklarda kan verdik, can verdik bedel ödedik size bırakmadık. Bugün de bu şehirde ve diğer şehirlerde yürüyüş yapıyorsanız inanın sadece biz izin verdiğimiz için yapıyorsunuz. Sadece liderimiz genel başkanımız müsaade edin dediği için yapıyorsunuz.

Grup başkanvekili şarlatan utanmadan sıkılmadan genel başkanımıza laf uzattı onu da bir kenara not ettik. Eğer sokaklar karışırsa biz kendisine tavsiye ediyoruz sokaklarda karşımıza çıkmasın.

Milliyetçi ülkücü hareket her zaman 18 yaşındadır. Üniversitelere, kampüslere gençliğimizde sahip çıktık bugün de sahip çıkıyoruz.

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Üç beş tane kendini bilmez öğrenciyi bu ülkede tutukladılar diye kimse farklı yerlere çekmesin. Bunlar o sokakta o eylemde ne işleri vardı diye sormak lazım. Hırsızı savundular, namussuzu savundular, şerefsizi savundular, cumhurbaşkanımızın annesine, genel başkanımıza olmadık hakaretleri ettiler. Bugün onun bedelini ödüyorlar.

Hiç kimse tereddüt etmesin sokaklar bize emanettir biz genel başkanımızdan işaret bekliyoruz Vatanı ve milleti devleti savunmaktan geri durmayacağımızı burada bir kez daha söylemek istiyorum.