Afyonkarahisar'da 31 Mart Yerel seçimlerinde MHP'li Derviş Aynacı'nın kazandığı Bolvadin Belediyesi, son aylarda "yolsuzluk" iddialarıyla gündemden düşmüyor.

3 Kasım günü Sayıştay müfettişinin belediyeye gelerek inceleme başlattığı ilçede, MHP'li Aynacı, bu kez de belediyeyi haberleştiren yerel gazetecilere utanmadan ağır hakaretler etti.

GAZETECİLERE AĞIR HAKARETLER

Halk TV’de yer alan habere göre, ilçede belediyeyle ilgili "yolsuzluk" iddialarını, ağaç katliamını ve köpeklerle ilgili sorunları vatandaşlara aktardıkları için gazetecileri "memleket düşmanı" olarak nitelendiren Aynacı, "Biz ne kadar tasmalasak da itler yine yalan haber yapmaya devam ediyorlar" sözlerini sarf etti.

Paylaşımında iki farklı fotoğraf paylaşarak algı operasyonuna maruz kaldığını iddia eden Aynacı, "Bu fotoğraf önceden çekilmiş ve sanki bugünmüş gibi algı operasyonu yapmaya çalışan memleket düşmanı ve onun itleri. Lütfen bu tarz yalan haberlere itibar etmeyin ve memleketimizin gelişmesinden rahatsız olanlara fırsat vermeyelim. Bu haberi yapan ve yaptıranlar memlekette şu fotoğrafta görmüş olduğunuz itler kadar değeri yok. Bunlar ne laftan anlar nede kötekten anlar; sırıda sırıda çarşıda gezerler" dedi.

'ZAMANI GELDİĞİNDE DÜĞÜNLERDE KARI KIYAFETİYLE OYNATIRIZ'

Açıklamasının devamında kendini daha da kaybeden Aynacı, "Biz bunların ne kadar ONUR’suz olduğunu biliyoruz zamanı gelince gerekeni de yapar sonra düğünlerde karı kıyafetiyle oynamayı meslek edindiririz Evvelallah. Bizi durduramayacaksınız vede Bolvadin’imizin gelişmesi için elimizden geleni yapmaktan yıldıramazsınız" ifadelerine yer verdi.

GAZETECİLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Öte yandan Afyonkarahisar ve ilçedeki gazetecilerin, 15 Aralık Pazartesi günü il ve ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına giderek, Aynacı hakkında suç duyurusunda bulunacağı duyuruldu.