MHP’li belediye başkanı AKP’li 2 şehri haritayla vurdu! Şamil Tayyar’ın yanıtı füze etkisi yaptı…

MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Osmaniye'yi büyükşehir yapmak için çalışmalara başladığını sosyal medya hesabından yaptığı haritalı paylaşımla duyurdu. Paylaşımdaki haritada Hatay ve Gaziantep'ten 2 ilçeyi Osmaniye sınırlarına dahil edilmesi sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Çenet'in paylaşımı Hataylı ve Gazianteplileri ayağa kaldırdı.

HATAY VE GAZİANTEP’TEN İKİ İLÇEYİ KENDİNE KATARAK İL YAPTI

MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet gündemde büyük tepkilere neden olacak bir paylaşımda bulundu. Çenet, Osmaniye'yi büyükşehir yapmak için hazırlıklara başladığını duyurdu. Hatay'ın Erzin ve Dörtyol ilçeleri ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin Osmaniye'ye katıldığı bir haritayı paylaşması dikkat çekti. Çenet, "Hepimizin milli meselesi olduğundan zerre şüphemiz olmayan Hatay İlimizin, ülkemizin sınırlarına katılması çerçevesinde günümüzde Osmanlı’nın ismini tek başına yaşatan Osmaniye’mizden alınan Erzin ve Dörtyol’un; yukarıdaki haritada nasıl da bir liman ve ticaret şehri Osmaniye’nin önünün kesildiğini apaçık göstermiyor mu?” dedi.

İKİ ŞEHRİ AYAĞA KALDIRDI, AKP’Lİ İSİMDEN SERT CEVAP

Çenet’in paylaşımında AKP’li belediye başkanları tarafından yönetilen Hatay ve Gaziantep’te vatandaşları ayağa kaldırdı. Bu paylaşıma ise en sert tepki AKP’li eski vekil Şamil Tayyar’dan geldi. Tayyar, "Osmaniye’nin MHP’li Belediye Başkanı Sevgili İbrahim Çenet, ili büyükşehir yapmak için kolları sıvamış. Heyecanlı bir başkanımız. Öyle ki Hatay’dan Dörtyol ve Erzin’i, Gaziantep’ten Nurdağı ve İslahiye’yi şimdiden topraklarına bağlamış. Yeni haritayı yayınlamış. Osmaniye Bahçeli’nin memleketi olunca bu ifadeler ciddiye alınmış, Gaziantep de Hatay da karışmış, haliyle. Zor bir iş. Özellikle Hatay’ın özel bir durumu var, Dörtyol ve Erzin’in koparılması milli güvenlik sorunu. Nurdağı ve İslahiye’nin nüfusu da Osmaniye’yi büyükşehir yapmaya yetmez. Aslında daha pratik ve kolay bir yol var. Osmaniye, Gaziantep’e bağlanarak büyükşehir olabilir. Devlet Beyi de Gaziantep’te aday görmekten onur duyarız."