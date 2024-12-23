MHP'li belediye başkanı düğünde ateş açtı. Dolu silahı kalabalığa tuttu

Son senelerde artan 'yorgun mermi' vakalarına birçok insan kurban oldu. Bakanlık, yaşanan olayların önüne geçebilmek için genelge ve yasak kararı çıkarttı. Ancak MHP'li Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin tarafından bu yasak hiçe sayıldı. Metin'in katıldığı bir düğünde havaya birçok defa rastgele ateş açtığı, dolu silahı birkaç defa kalabalığa doğru yönelttiği ifade edildi.

SİLAHLA HAVAYA ATEŞ AÇTI

İçişleri Bakanlığı tarafından düğünlerde havaya ateş açılmasının engellenmesine yönelik genelge yayımlanmıştı. Birçok insanın hayatını bu davranış sebebi ile kaybetmesi, alınan yasak kararı ve verilen idari para cezası ile engellenmeye çalışılsa da bu durumun önüne geçilemedi.

Sosyal medyada MHP'li Bünyan belediye başkanının defalarca havaya ateş açmasından sonra hakkında bir cezai işlem uygulanıp uygulanamayacağı merak konusu oldu.