Olay 2021 yılında Meram İlçesi Karaağaç Mahallesi çıkışı Hatunsaray Mahallesi girişinde gerçekleşti. MHP’li Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan’ın da içinde bulunduğu 42 SU 594 plakalı resmi araç, 35 P 9568 plakalı araç ile kafa kafaya çarpışmış ve diğer aracın sürücüsü Bayram Ildız hayatını kaybetmiş 2 kişi de yaralanmıştı.

BELEDİYE KASASINDAN KAN PARASINI ÖDEDİ İDDİASI

MHP’li Başkan Arslan’ın makam aracıyla karıştığı ölümlü kazada hayatını kaybeden vatandaş için 5 milyon 500 bin liralık kan parasını belediyenin kasasından ödediği iddia edildi.

MHP’li Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan

TUTUKLANDI

Belediye Başkanı Arslan’a, hakkında açılan soruşturma kapsamında “görevi kötüye kullanma” suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Sözcü’den Müslim Evci’nin haberine göre; MHP’li Arslan, iki gün önce Konya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada çıkan kararın ardından Seydişehir ilçesinde emniyet mensuplarına teslim oldu. Arslan, Seydişehir Cezaevi’ne nakledildi.

ŞEHİT BABASININ EVİNİ SATMA İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

MHP’li Akören Belediyesi daha öncede şehit babasının evini satma iddialarıyla gündeme gelmişti.

İSMAİL ARSLAN KİMDİR?

İsmail Arslan, 1971'de Akören'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Akören'de bitirdi. 1991'de Etibank Genel Müdürlüğünde Bilecik'te memurluk yapan Arslan, 1997'de Seydişehir Ziraat Bankasına şef yardımcısı olarak atandı. Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünü bitiren Arslan, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde eğitim aldı. Akörenliler Derneğinde 2 yıl muhasip ve Akören dergisinde de yayın kurul üyesi olan Arslan, 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde ve Selçuk Üniversitesi Selçuk Tıp Fakültesinde döner sermaye işletme müdür yardımcısı olarak görev gerçekleştirdi.

Şu anda Akören Belediye Başkanı görevinde olan Arslan, evli ve iki çocuk babasıdır.