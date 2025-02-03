MHP’li belediye köpekleri diri diri gömdü. Mustafa Sarıgül’den açıklama

Türkiye'de Temmuz ayında TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, skandal görüntülerle tartışılmaya devam ediyor.

Yasa Meclis'ten geçtikten sonra birçok bölgede hayvanları öldürerek çöp konteynerlerine ve kazılan çukurlara gömüldüğü görüntülere bir yenisi daha eklendi.

31 Mart Yerel seçimlerinde MHP'li Bekir Aksun’un kazandığı Erzincan Belediyesi'nin, sokak köpeklerini iş makineleri tarafından kazılan çukurlara canlı canlı gömdüğü ortaya çıktı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler vatandaşlar tarafından büyük tepki toplarken, bazı hayvanların çukurdan kaçarak kurtulmaya çalıştığı anlar, yürekleri sızlattı.

"BÖYLE BİR YER KABUL EDİLEMEZ"

Yaşanan katliama tepki gösteren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Evet bugün bu talihsiz olayı duyar duymaz ilgililerle, yetkililerle görüştüm. Son derece üzgünüm. Can Erzincan’ın canlara böyle bir muamele yapması asla ve asla kabul edilemez” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürü;

”Adı üstünde can Erzincan, canlara en çok sahip çıkması gereken bir şehir. Belediye başkanının sorumlular ile ilgili gerekli tedbirleri alacağına inanmak istiyorum. Şunu bilmenizi istiyorum. Adı üstünde bir kez daha altını çiziyorum, can Erzincan, canlara herkesten daha çok sahip çıkmalıyız. Kamuoyundaki bütün yurttaşlarıma gösterdikleri duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu konu benim konum. Sonuna kadar bu konuyu canlarla birlikte takip edeceğim.”