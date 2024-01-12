MHP'li belediyeden skandal hareket

Efe Hasan Öğünç - Afyonkarahisar / Yeniçağ

Merak ediyoruz MHP'li Başmakçı Belediyesi kendine yakın kişileri kalkındırmaya mı çalışıyor? Belediye vatandaşa hizmet etmek yerine birilerini zengin mi etme peşindedir.

Afyonkarahisar’ın Başmakçı Belediyesine şunu hatırlatmak isteriz. 5393 sayılı Belediye Kanunlarına göre, belediyenin kurum, kuruluş veya kişilere dahi hurda dahi olsa ihalesiz satış yapamaz. Ancak belediyemiz bu yasayı unuttu herhâlde. Ya da bu bizim dostumuz bırakalım zengin olsun mu diye düşünüldü.

Şurası da ayrı konu bu hurdaların satışı ile ilgili Belediye encümeninin herhangi bir kararı da yokmuş. Durumdan meclis üyelerinin de haberi yokmuş. O meclis üyelerine de yazık. İllaki haberi olanlar vardır ama onlarda göz yummuştur.

Belediye Başkanı Melahat Berber ve Zabıta Amiri Ahmet Ali Hançer, peki bu durum karşında ne diyecek. Nasıl açıklayacaklar acaba buru durumu.

Belediye başkanı hurdalara yazık olmasın diye böyle bir satış yaptığını söylemiş. Peki biz de şunu soruyoruz sayın başkana. Bu satışı yapmanın yok mu bir kuralı. Kuralsız bir şekilde hurdada olsa belediyenin mal varlığını satıyorsunuz. Yazıktır, günahtır.

Konuyla ilgili makamları göreve davet ediyoruz. O hurdalarda tüyü bitmemiş yetimin hakkının olduğunu unutmayalım.