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MHP’li belediyeden veto yiyen Aleyna Tilki’nin yerine kimin sahne alacağı belli oldu

Çorum'un MHP'li Osmancık Belediyesi, konserini iptal ettiği Aleyna Tilki'nin yerine Kıraç'ın sahne alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 23:44
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MHP’li belediyeden veto yiyen Aleyna Tilki’nin yerine kimin sahne alacağı belli oldu

MHP’li belediyeden veto yiyen Aleyna Tilki’nin yerine kimin sahne alacağı belli oldu
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Osmancık Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser bugün itibariyle iptal edilmiştir" denilmişti.

Osmancık Belediyesi, yaptığı yeni açıklama ile festival çerçevesinde Kıraç’ın sahne alacağını duyurdu.

Kıraç, festival çerçevesinde 24 Eylül Cumartesi günü Osmancık Kapalı Pazar Alanı’nda sahneye çıkacak.

Aleyna Tilki, konserinin iptal edilmesine ilişkin dün yaptığı açıklamada “Ayrımcılığı göze almış bir zihniyetin yürüyüş sesleri benim duymazdan gelebileceğim bişey değil. Hele de konu sözde ‘ahlak’ olup, çoğumuzun yaşadığı psikolojik ve bedensel istismarlar için hiç yürünmemişken. Cadı avı dönemine döndük. Ama özel güçlerim var, yaksanız da ölmem” ifadelerini kullanmıştı.

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