MHP'li eski başkan lise mezunu 61 akrabasını işe sokmuş

CHP'li Erdal Beşikçioğlu, MHP'li Enver Demirel’in lise mezunu olan 61 akrabasını belediyede çeşitli pozisyonlara yerleştirdiğini tespit ettiklerini belirtti ve bu durumun liyakat ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.

“Bir de tespit edemediklerimiz var” diyen Beşikçioğlu, bu tür uygulamaların liyakat anlayışını zedelediğini ifade etti.

Pazartesi günü gerçekleştirilen Ankara Etimesgut Belediyesi’nin eylül ayı meclis toplantısında, Beşikçioğlu, kendisine yöneltilen ‘liyakatli atamalar’ konusundaki eleştirilere yanıt verdi.

Toplantıda AKP Grup Başkanvekili Uğur Çağlar, Beşikçioğlu'nun başkan yardımcısı İhsan Bahri Bellek’in eşi Nursemin Bellek’i Özel Kalem Müdürlüğü’ne atamasıyla ilgili sorular yöneltti.

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Beşikçioğlu, Nursemin Bellek’in, Girne Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduğunu, ayrıca İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan ön lisans, İstanbul Kültür Üniversitesi’nden ise Kamu Hukuku alanında yüksek lisans diploması aldığını belirtti.

Bellek’in özgeçmişinin oldukça güçlü olduğunu söyleyen Beşikçioğlu, “Sizlerden daha iyi bir özgeçmişe sahip” dedi.

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Kendi akrabasıyla ilgili iddialara da yanıt veren Beşikçioğlu, yeğeninin belediyede danışmanlık yaptığını ancak bunun karşılığında herhangi bir ücret almadığını ifade etti.

Beşikçioğlu, “Yeğenim, güvendiğim ve donanımına inandığım bir kişidir” dedi.

Beşikçioğlu, belediye başkan yardımcılarının ve meclis üyelerinin de akrabalarını belediyede işe almasının uygun olmadığını belirterek, bu tür işe alımların iptali için meclisten oybirliğiyle bir karar çıkarmak istediğini ifade etti.

CHP'li Beşikçioğlu, bu konuda oy çokluğunu değil, oybirliğini hedeflediğini vurguladı.

Eski MHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’in akrabalarını belediyede çeşitli pozisyonlara atadığını belirleyen Beşikçioğlu, bu durumu eleştirdi.

Beşikçioğlu, “Geçmişte bazı uygulamalar yapılmış. Lise mezunu akrabalar müdürlük pozisyonlarına getirilmiş. Toplamda 61 kişi tespit ettik; bunların arasında 10’u ‘Demirel’ soyadını taşıyor, geri kalanlar ise ‘Yılmaz, Yalçın, ve Gökdemir’ soyadlı memurlar” diye konuştu.

Beşikçioğlu, “Bunlar Enver Bey’in birinci derece akrabalarıdır. Şimdi kalkıp bana liyakattan bahsediyorlar. Geçmişte sizler neredeydiniz? Şimdi mi bu mesele aklınıza geldi?” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Beşikçioğlu, bu tür uygulamalara karşı çıkılması gerektiğini belirterek, geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması adına, meclis üyeleri ve başkan yardımcılarının yakın akrabalarının iş akitlerinin sonlandırılması gerektiğine inandığını söyledi.