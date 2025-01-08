MHP’li eski başkana 21 yıl hapis cezası!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'deki Bilge Sitesi yerle bir oldu. Enkaz yığınına dönüşen sitede 105 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların aileleri, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, müştekiler ve müşteki avukatları sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti. Sanıklar da üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Deprem davalarında ilk defa bir kamu görevlisine 21 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, ardından verdiği kararı açıkladı. Eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, o dönem İmar Müdürlüğünde görev yapan Sevinç Ayşe Argun, fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç'a "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl hapis cezası verildi.

Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ise "taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski belediye çalışanları Hülya İnan ve Mustafa Nalbant'ın ise beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Osmaniye'deki Bilge Sitesi'nin 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 105 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralanmıştı. Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında dava açılmıştı. Binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğünde görev yapan eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun, Hülya İnan ve Mustafa Nalbant hakkında açılan dava dosyası, ana davayla birleştirilmişti.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Kasım'da görülen duruşmada, binanın müteahhitleri İpek ve Pilge'nin tahliyesine, dönemin imar müdürü de olan Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun'un tutuklanmasına karar vermişti. Kara ve Argun, cezaevinde 48 saat kalmasının ardından tahliye edilmişti. Duruşma sonrası çıkan ara karar ile fenni mesul Haluk Koç da tahliye edilmişti.