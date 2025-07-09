MHP'li eski belediye başkanına hapis şoku! Cezası onandı...

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında, eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, imar müdürlüğü çalışanı Sevinç Ayşe Argun, fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç'a verilen 21'er yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Ancak müteahhitler Faruk Pilge ve Mustafa İpek'e verilen 8 yıl hapis cezası ile belediyede görevli Hülya İnan ve Mustafa Nalbant'ın beraat kararını hukuka aykırı bularak bozdu. Dosya, yeniden incelenmek üzere Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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6 Şubat depremlerinde Osmaniye'deki Bilge Sitesi'nin yıkılması sonucu 105 kişi hayatını kaybetmesi, 6 kişinin yaralanmasına ilişkin davanın Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Ocak'ta görülen karar duruşmasında, binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğünde görev yapan eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge, "basit taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezası aldı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belediyede görevli Hülya İnan ve Mustafa Nalbant ise beraat etti.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, müştekiler, sanıklar ve taraf avukatları, 8 Ocak'ta verilen kararı istinafa taşıyarak Adana Bölge Adliye Mahkemesine başvurmuştu.

"4 SANIĞA VERİLEN CEZA KANUNDA ÖNGÖRÜLEN SUÇ TİPİNE UYGUNDUR"

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, sanıklardan MHP'li eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, imar müdürlüğünde çalışan Sevinç Ayşe Argun, fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç'a verilen 21'er yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"İlk derece mahkemesinin sanıklar Ayhan Gedik, Haluk Koç, Sevinç Ayşe Argun ve Kadir Kara hakkında verdiği mahkumiyet kararlarında düzeltme nedenleri dışında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşılmakla, sair istinaf itirazlarının reddine karar verilmiştir."

Mahkeme, Argun, Kara ve Koç hakkında verilen 3 yıl süreyle belediyedeki görevlerde bulunmaktan yasaklanma kararını onadı. Sanık Gedik'in ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'deki Bilge Sitesi de yıkıldı. Enkaza dönen sitede 105 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında dava açıldı. Binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğü'nde görev yapan eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ile o dönemde İmar Müdürlüğü'nde görevli Sevinç Ayşe Argun, Hülya İnan ve Mustafa Nalbant hakkında açılan dava dosyası, ana davayla birleştirildi.

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Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Ocak'ta görülen karar duruşmasında, Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun, Ayhan Gedik ve Haluk Koç, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge ise "basit taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezası aldı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belediyede görevli Hülya İnan ve Mustafa Nalbant ise beraat etti.

Hükümle birlikte tutuklanan Kara, Argun ve Koç'un avukatları, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. 10 Ocak'ta itirazları değerlendiren mahkeme heyeti, "sanıkların kaçma ve delilleri karartma şüpheleri bulunmadığı, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atfedilen suçla ilgili olarak tali kusurlu olmaları ve tutuklamadan beklenen faydanın diğer adli kontrol kararlarıyla da yerine getirilebilecek olması" gerekçesiyle tutuklu sanıkların tahliye edilmesine karar verdi. Kadir Kara'nın sosyal medya hesabında, tahliye kararını veren mahkeme başkanıyla çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.