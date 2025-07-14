MHP'li eski genel başkan yardımcısı Erdoğan ve Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorguladı!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silah bırakma tiyatrosuna ilişkin, “Bu yolu beraber yürümeye karar verdik” sözlerine MHP’li eski Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya’dan sert cevap gelmişti. Kaya, “Kendine ne derse desin, dünyanın hiçbir yerinde “milliyetçi” olarak anılmaz” dedi.

MHP’Lİ ESKİ BAŞKAN’DAN: DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE “MİLLİYETÇİ” OLARAK ANILMAZ

2021 yılında MHP’den ihraç edilen eski Genel Başkan Yardımcısı, vekil ve Ülkü Ocakları Başkanı Atilla Kaya, dün X hesabı üzerinden Devlet Bahçeli’nin vesile olduğu silah yakma tiyatrosuna ilişkin Erdoğan’ın “Bu yolu beraber yürümeye karar verdik” sözünün olduğu bir kapağı paylaşarak sert tepkide bulundu. Kaya, “Üniter devlete karşı etnik temelli federasyonu; ‘millet’e dayalı toplum modeline karşı ‘ümmet’e dayalı toplum modelini; millî dile karşı çokdilliliği; millî kültüre karşı çokkültürcülüğü savunan birisi -kendine ne derse desin- dünyanın hiçbir yerinde “milliyetçi” olarak anılmaz” şeklinde ifade etti.

ERDOĞAN: BU KİMSENİN HADDİ DE DEĞİLDİR, HAKKI DA DEĞİLDİR

Kaya’nın milliyetçilik sorgulaması ise Erdoğan’ın ‘kimsenin haddi de değildir, hakkı da değildir’ sözlerini akıllara getirdi. Erdoğan, “En başta bütün Türkiye'nin şunu bilmesini isterim; İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kadrosunun milliyetçiliğini, vatanseverliğini, Türkiye aşkını sorgulamak, takdir edersiniz ki, hiç kimsenin haddi değildir. Aynı şekilde şahsımın ve burada olanlarla ve olmayanlarla birlikte AK kadronun milliyetçiliğini, vatanseverliğini ve Türkiye aşkını da hiç kimse sorgulayamaz. Bu kimsenin haddi de değildir, hakkı da değildir” demişti.