MHP'li Eski Osmaniye Belediye Başkanı hakkında flaş karar. Tutuklanmıştı

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye’de 105 kişinin yaşamını yitirdiği 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi’nin yıkılmasına ilişkin 8 kişinin yargılandığı davada 27 Kasım tarihinde tutuklanan MHP'li eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A., yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.

"KADİR KARA TAHLİYE EDİLDİ"

Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen eski Osmaniye Belediye Başkanı ve binanın yapıldığı 1995 yılında İmar Müdürü olan Kadir Kara ile müdürlük çalışanlarından Sevinç Ayşe A, Hülya İ. ve Mustafa N'nin de 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın 6'ncı duruşması 27 Kasım Çarşamba günü görüldü.

Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz toplam 8 sanıkla müşteki ve sanık avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, binanın inşa sürecinde ihmalleri olduğu öne sürülen tutuksuz sanıklar Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A. hakkında tutuklama kararı verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mustafa İpek ve Faruk Pilge.'nin ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verdi. Heyet, tutuklu yargılanan sanıklar Haluk Koç ve Ayhan Gedik’in ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

TAHLİYE EDİLDİ

Eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A’nın tutuklanmasına bugün itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı ile Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A'nın tahliyelerine karar verdi. Davada Haluk Koç ve Ayhan Gedik olmak üzere 2 tutuklu sanık kaldı. Davanın karar duruşması 18 Aralık tarihinde yapılacak.