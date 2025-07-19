MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Bahçeli’ye ateş püskürttü!

MHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve Ülkü Ocakaları Başkanı Atila Kaya, ünlü gazeteci İsmail Saymaz’ın bugünkü haberinde Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun. Biri Kürt, diğeri Alevi olsun” tavsiyesine ateş püskürterek, “Türkiye’yi Lübnan’a, Irak’a çevirmenin adı ‘milliyetçilik’ olamaz! Türklüğün şerefi, buna karşı durabilmektir!” dedi.

BAHÇELİ’DEN CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI MODELİ ÇIKIŞI

Ünlü gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü haberinde çarpıcı bir ayrıntıya yer verdi. Saymaz, 22 Ekim’de ‘Terörsüz Türkiye’ için DEM’e elini uzatan Bahçeli’nin birkaç ay önce MHP’li milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı toplantıda, sözü milli bütünlüğe ve kardeşlik hukukunun pekiştirilmesi getirdiğini söyledi. Saymaz, “Kürtler ve Alevilerin bürokrasiden dışlanamayacağını vurgulamak için Bahçeli şöyle dedi: “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun” Bahçeli’nin Alevilere dair öteden beri hassasiyeti biliniyor” dedi.

“TÜRKLÜĞÜN ŞEREFİ, BUNA KARŞI DURABİLMEKTİR”

MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya ise Saymaz’ın paylaştığı bilgiye dair Bahçeli’yi topa tutarak, “Bunun yalanlanması için dua eden MHP’liler, doğrulandığı takdirde; “lidere sadakat şerefimizdir” diyerek, bunu bile savunabilecekler mi?! Türkiye’yi Lübnan’a, Irak’a çevirmenin adı ‘milliyetçilik’ olamaz! Türklüğün şerefi, buna karşı durabilmektir!” dedi.

Bunun yalanlanması için dua eden MHP’liler, doğrulandığı takdirde; “lidere sadakat şerefimizdir” diyerek, bunu bile savunabilecekler mi?!



Türkiye’yi Lübnan’a, Irak’a çevirmenin adı ‘milliyetçilik’ olamaz!



Türklüğün şerefi, buna karşı durabilmektir! pic.twitter.com/Hu4JgcxOl9 — Atila KAYA (@AtilaKaya_MHP) July 19, 2025

LÜBNAN MODELİ

Lübnan modeli, farklı mezhepsel toplulukların bir arada yaşadığı, aynı zamanda, 'Güney Lübnan modeli' olarak da bilinen, tampon bölgelerin oluşturulması gibi farklı senaryolara da atıfta bulunur. Bu model, farklı dini ve etnik grupların bir arada yaşamasının yanı sıra, bölgesel stratejiler ve güvenlik yaklaşımlarını da içerebilir.