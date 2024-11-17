MHP’li eski vekil isyan etti: Oldu olacak, boşalttığınız İmralı’ya Mustafa Kemal’in askerlerini koyun

1997-2003 tarihleri arasında 6 yıl Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı da yapan 23-24-25-26. Dönem MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisine sert tepki gösterdi.

Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin bölücü başı Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılıp Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşması çağrısıyla başlattığı yeni “açılım süreci”nin ardından MHP’nin son 5 gündür aynı saatte yayınladığı, “Vakit Tamam” mesajlarına isyan eden Atila Kaya şöyle dedi:

“Böyle mi anlayacaktık vaktin “tamam” olduğunu?!

Hani, İmralı’yı boşaltmaya azmettiniz ya; oldu olacak, oraya koyun Mustafa Kemal’in her askerini!

Size yakışır!”

2021 yılında ihraç edilmesine rağmen MHP ve Ülkücü Hareket içinde belli bir ağırlığı ve etkisi bulunan Atila Kaya’nın bu çıkışının Erdoğan-Bahçeli projesi olarak gündeme getirilen yeni açılım sürecini milliyetçi tabana kabul ettirmenin çok zor olacağının bir göstergesi olduğu yorumları yapılıyor.