MHP’li eski yönetici hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP’li eski yönetici hayatını kaybetti

MHP'nin eski il yöneticisi Münür Hüsrev Göle yaşamını yitirdi.

Kalp krizi nedeniyle MHP Kocaeli eski İl Yöneticisi, Münür Hüsrev Göle, hayata gözlerini yumdu.

SEVENLERİNİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Kocaeli'de öğretmenlik yapan, eski Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı, MHP Kocaeli eski İl Yöneticisi, film ve dizi oyuncusu Münür Hüsrev Göle kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Göle'nin vefatı sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

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CENAZESİ YARIN

Merhum Münür Hüsrev Göle bugün ikindi namazına müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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