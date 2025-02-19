MHP’li eski yönetici hayatını kaybetti

Kalp krizi nedeniyle MHP Kocaeli eski İl Yöneticisi, Münür Hüsrev Göle, hayata gözlerini yumdu.
SEVENLERİNİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU
Kocaeli'de öğretmenlik yapan, eski Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı, MHP Kocaeli eski İl Yöneticisi, film ve dizi oyuncusu Münür Hüsrev Göle kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Göle'nin vefatı sevenlerini gözyaşlarına boğdu.
CENAZESİ YARIN
Merhum Münür Hüsrev Göle bugün ikindi namazına müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.