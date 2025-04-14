MHP’li Feti Yıldız, ne olacağını açıkladı! 28 Şubat komutanlarıyla ilgili flaş ayrıntı! Onanma sonrası, cezaevi iddiası...

28 Şubat davasında Cumhurbaşkanlığı kararı ile serbest bırakılan komutanların, cezalarının Yargıtay tarafından onanması ile yeniden cezaevine girecekleri öne sürülmüştü. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin hukuktan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan çarpıcı değerlendirme geldi. Yıldız, "Hükümlülerin tutuklu kaldığı sürelerin cezadan mahsup edilmesi ve şartlı tahliye tarihleri dikkate alındığında tekrar cezaevine konulmazlar” ifadelerini kullandı.

CEZALAR ONANDI, TEKRAR CEZAEVİNE GİRECEKLERİ İDDİA EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı affı ile tahliye edilen 28 Şubat komutanlarının cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onandı. Çetin Doğan ile Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, İhsan Balabanlı, Erdal Akyazan ve Emin Büyükkılıç’a verilen cezalar 20 Mart’ta kesinleşti. Komutanların, cezaları hakkındaki kararın ardından yeniden cezaevine girecekleri öne sürüldü.

BAŞBUĞ: BİR FETÖ'CÜ SAVCININ HAZIRLADIĞI İDDİANAME

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 2021'de yaptığı açıklamada komutanların hüküm giydiği davanın iddianamesinin FETÖ'cü savcı tarafından yazıldığını belirtmişti. Başbuğ, "Bir FETÖ'cü savcının hazırladığı iddianameye dayanarak bu arkadaşlarımız yargılandı ve cezaevine kondu. Yüreğim yanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

YILDIZ: TEKRAR CEZAEVİNE KONULMAZLAR

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ise onama sonrası tutukluların tekrar cezaevine gireceğine ilişkin iddialara açıklama yaptı. Yıldız, X hesabı üzerinden yaptığı ifadelerde şunları söyledi:

“Çetin Doğan ve bir kısım sanıkların cezası Yargıtay ‘da onandı. Faillerin eyleminin teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında TCK 316.maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suçunu oluşturması nedeniyle, Çetin Doğan'ın 6 yıl 8 ay, Behzat Balta'nın 5 yıl 10 ay, Mehmet Kaya Varol ile İhsan Balabanlı'ya 5 yıl 5 ay, Erdal Akyazan ve Emin Büyükkılıç'a 5 yıl olarak hükmedilen hapis cezaları kesinleşti.

Meraklısına not: İtiraz infazı durdurmaz. Hükümlülerin tutuklu kaldığı sürelerin cezadan mahsup edilmesi ve şartlı tahliye tarihleri dikkate alındığında tekrar cezaevine konulmazlar”

NE OLMUŞTU?

2 Eylül 2013'te başlayan dava Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. 76 tutuklu sanıkla başlanan davada 19 Aralık 2013 tarihinde "Tutuklu süreleri göz önüne alınarak ve delilleri karartma şüphesinin ortada kalkması" sebebiyle adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmiş ve Emekli Orgeneral Çevik Bir, Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, Emekli Tümgeneral Kenan Deniz ve Tuğgeneral İdris Koralp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Böylece Balyoz Planı davasından hüküm giyen Emekli Orgeneral Çetin Doğan dışında tutuklu sanık kalmamıştı. 2014 yılı itibarıyla Çetin Doğan'ın tahliye olmasıyla davada tutuklu sanık kalmamıştı.

19 Ağustos 2021'de Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 14 sanık hakkında müebbet hapis cezası kararı vermesinin ardından sanıklar hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Çetin Doğan, Bodrum'da ilgili makamlara teslim olurken Çevik Bir Milas'ta, Hakkı Kılınç Manavgat'ta, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker de tutuklanmıştı. 17 Mayıs 2024 tarihinde Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çetin Doğan ve Çevik Bir'in kalan hapis cezaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kaldırıldı.