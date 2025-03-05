MHP’li Feti Yıldız'dan Bahçeli paylaşımı

Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonu nedeniyle bir süredir evinde istirahatte olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili MHP kanadından paylaşımlar gelmeye devam ediyor. MHP’li Celal Adan’ın manifestosu sonrası Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan da Bahçeli’nin fotoğrafını paylaşarak, “Yeni bir dünya kurulurken ; Ahlak,cesaret,bilgelik gibi yüksek vasıflarınız, Tenezzülsüz ve tavizsiz Liderliğiniz, aziz milletimizin ve bölgedeki tüm mazlumların güvencesidir” sözlerine yer verdi.

YILDIZ: LİDERLİĞİNİZ, BÖLGEDEKİ TÜM MAZLUMLARIN GÜVENCESİDİR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız X hesabı üzerinden Devlet Bahçeli’nin fotoğrafını paylaştı. Yıldız fotoğrafın altına, “Yeni bir dünya kurulurken ; Ahlak,cesaret,bilgelik gibi yüksek vasıflarınız, Tenezzülsüz ve tavizsiz Liderliğiniz, aziz milletimizin ve bölgedeki tüm mazlumların güvencesidir” ifadelerinde bulundu.

Yeni bir dünya kurulurken ;

Ahlak,cesaret,bilgelik gibi yüksek vasıflarınız,

Tenezzülsüz ve tavizsiz Liderliğiniz,

aziz milletimizin ve bölgedeki tüm mazlumların güvencesidir. pic.twitter.com/uOZlBikGyt — Feti Yıldız (@YildizFeti) March 5, 2025

ADAN: LİDERİMİZİN EMRİNDE VE YANINDA OLACAĞIMIZI BİLDİRİRİM

Feti Yıldız’dan önce MHP Milletvekili Celal Adan’da Bahçeli’ye bağlılığını simgeleyen bir manifesto paylaşmıştı. Adan, “Liderimizin emrinde ve yanında olacağımızı bildiririm” demişti.

BAHÇELİ’YE NE OLMUŞTU?

MHP, TBMM'deki olağan grup toplantısını 4 Şubat Salı günü iptal etmişti. Kamuoyu, Bahçeli'nin rahatsızlığını 5 Şubat akşam saatlerinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yaptığı açıklamayla öğrenmişti. Yalçın, grup toplantısının Bahçeli'nin "yakalandığı öksürük rahatsızlığı" nedeniyle iptal edildiğini söylenmişti.

MHP'den 6 Şubat'ta yapılan açıklamada, 77 yaşındaki Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştirildiği belirtilmişti. Tedavisi sona eren Bahçeli'nin hastaneden taburcu edildiği açıklanmıştı. Bahçeli bir süredir evinde istirahat ediyor