MHP'li Feti Yıldız'dan çarpıcı 'HSK seçimi' açıklaması

Meclis’te Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimi için haftalık çalışma bugün resmen başlıyor. HSK seçimleri başlamadan, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan ‘suçsuzluk karinesi’ vurgusu geldi.

HSK SEÇİMİ BAŞLIYOR

TBMM Genel Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimi için haftalık çalışmasına bugün resmen başlıyor. HSK üyeleri, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen 15 aday arasından belirlenecek. Seçimlerde her bir üye için ayrı ayrı gizli oy kullanılacak ve çoğunluk sağlanamazsa isim çekme usulü gerçekleşecek.

“BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ MAHKEMELERDE…”

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM’de bugün gerçekleşecek olan HSK üyelik seçimi öncesi X hesabı üzerinden çarpıcı bir açıklamada bulundu. ‘Suçsuzluk karinesi’ vurgusunda bulunan Yıldız şunları dile getirdi:

Bugün TBMM de HSK üyelerinin seçimi yapılacak. Suçsuzluk karinesi’nin esas alındığı, şüpheden sanığın faydalandığı, kimsenin kendini suçlamaya zorlanmadığı, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde doğal hakimlerin görev aldığı, duruşmaların aleni, davaların makul sürede sonuçlandığı, delillerin vasıtasız olduğu, insan haklarına saygı duyan, koruyucu adaleti kuran, yargı denetimine bağlı olan hukuk devletinde; Tatbikatın içindeki kişilerin hukuk bilgisi ve vicdanına emanetiz. Bir hakimde olması gereken vasıflar Mecelle’de sıralanmıştır. Bir bakıma,hakimliğin “meslek kuralları”dır. "hâkim; hakîm, fehîm, müstakîm, emîn, mekîn ve metîn olmalıdır." (hakim; bilgin, zeki, doğru, güvenilir, vakar sahibi, sağlam “olmalıdır. Seçilecek arkadaşlara başarılar diliyorum.