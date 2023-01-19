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MHP’li başkan 'AKP’liler bizi eziyor' diyerek istifa etti

8 yıldır MHP Kabataş İlçe Başkanlığı görevi yapan Tuncer Emilli, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 11:10
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MHP'li İlçe Başkanı istifasını 'Bizi eziyorlar' diyerek duyurdu

MHP’li başkan 'AKP’liler bizi eziyor' diyerek istifa etti
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Ordu MHP'de dikkat çeken bir istifa geldi. 

MHP Kabataş İlçe Başkanlığı görevini 2015 yılından itibaren aralıksız olarak sürdüren Tuncer Emilli, sosyal medyadan istifa ettiğini duyurdu. 

Cumhur İttifakı’nı sonuna kadar savunduğunu ancak AKP'lilerin aynı şekilde davranmadıklarını ileri süren Emilli, kendilerini ezdiğini söyledi.

MHP ilçe başkanı olduğu günden beri çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirten Emilli, şu ifadeleri kullandı:

"BİZE HİÇ KİMSENİN SAHİP ÇIKMAMASINDAN DOLAYI İSTİFA EDİYORUM"

"Cumhur İttifakı’nı sonuna kadar savunuyor olmam ve karşı tarafın, AK Parti tarafından Cumhur İttifakı’na itaat olmaması ve bizi ezmesinden kaynaklı ve bize hiç kimsenin sahip çıkmamasından kaynaklı sebeplerden dolayı istifa ediyorum.

Ülkücüler hiç kimsenin hamalı olmamalı, kraldan fazla kralcı olmaya gerek yok. Ben Tuncer Emilli sonuna kadar genel başkanımın arkasındayım. Hiç kimseyi de desteklemiyorum. Biz bunları hak edecek ne yaptık?

"BİRİLERİ BİZE 'SENİN ARTIK KONUŞMA HAKKIN YOK' DİYOR"

Emilli, açıklamasına şöyle devam etti:

"2016 yılında başka partiye giden arkadaşlarımız ayrıldığında, biz burada Milliyetçi Hareket Partisi’nin bayrağı, tabelası yere düşmesin diye 3 tane çocuk ve benim katkılarımla parti kurmaya çalıştık.

Burada insanlar bize vebalı hasta gibi baktılar ama biz yine ülkücülüğümüzden ve Milliyetçi Hareket Partiliğimizden ödün vermedik.

Partimiz yerlerde sürünmesin diye o çocuklarla birlikte bir parti teşkilatı oluşturduk ama gelinen nokta maalesef birileri çıkıyor bize ‘senin artık konuşma hakkın yok’ diyor. Bu böyle olmamalıydı. Bir kalemde silindik.

Ben bir şey kaybetmedim. Sizler çok şey kaybettiniz. Ben 2016 yılında buradaydım. Siz neredeydiniz?

Ben halen daha buradayım, kalmaya da devam edeceğim. İlk önce herkes kendini sorgulayacak ondan sonra bana konuşacak.

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