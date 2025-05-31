MHP’li isim gözaltına alındı!

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Burak Bekiroğlu, dün gece Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve kardeşi hakkındaki paylaşımlarından dolayı kamu görevlisine hakaret iddiasıyla bugün gözaltına alındı.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bekiroğlu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bakan Tunç'un kardeşi Yahya Tunç'un fotoğrafını paylaşıp "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı göreve davet ediyorum" demiş ve Tunç hakkında FETÖ üyeliğinden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması gerektiğini söyledi. Bekiroğlu gözaltına alındı.