MHP'li isim hakkında flaş karar! Selahattin Yılmaz ile beraber tutuklanmıştı

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
MHP lideri Bahçeli'nin, "Dava arkadaşım, ülküdaşım" diyerek savunduğu Selahattin Yılmaz'la beraber tutuklanan Turgut Öner'in tahliye edildiği belirtildi.

CHP'li belediye başkanlarının tutuklanmasına neden olan 'itirafçı' Aziz İhsan Aktaş'a yönelik 'suikast hazırlığı' iddiasına yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, soruşturma kapsamında Yılmaz'la beraber tutuklanan Turgut Öner'in dün tahliye edildiği ortaya çıktı.

Tahliye kararının, savcılık tarafından re’sen verildiği belirtildi. Turgut Öner, tutuklanmasına anlam veremediğine işaret ederek "Tutuklanmamın yanlış olduğu anlaşıldı ve tahliye edildim diye düşünüyorum" demekle yetindi.

Öner, soruşturmaya konu suçlama ile hiçbir ilgisinin ise olmadığına dikkat çekti.

Turgut Öner; Murat Mantuş ile beraber geçen ay MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgu sonrası Adem Kuru, Cem Çebi, Avukat Cem Duman, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz, Özgür Kılıç, Selahattin Yılmaz, Avukat Semra Ilık ile Turgut Öner tutuklanmıştı.

Bahçeli de geçen gün gerçekleştirdiği açıklamada, "Selahattin Yılmaz dava arkadaşımdır, ülküdaşımdır" ifadelerini kullandı.

