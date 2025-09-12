MHP'li isim istifa etti! 'Yasak aşk ve şantaj' iddiaları var

Kocaeli MHP Çayırova İlçe Başkanı Gökhan Özdemir'in istifa ettiği ortaya çıktı. Özdemir hakkında eski partili Y.S. kendisine "şantaj ve tehdit" yaptığı iddiasıyla dava açmıştı.

MHP eski yöneticisi Y.S:'ye şantaj ve tehdit iddialarıyla gündem gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çayırova İlçe Başkanı Gökhan Özdemir istifa etti. İddiaları yalanlayan Özdemir'in görevinden istifa ettiği ortaya çıktı.

'OTEL KAYITLARIYLA TEHDİT'

Y.S.,Gökhan Özdemir ile yaşadığı özel ilişkinin bitmesinin ardından, gizli çekilmiş görüntüler ve otel kayıtlarıyla tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı, yazılı bir açıklama yaparak, Gökhan Özdemir’in iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından istifa ettiğini açıkladı.

'KONUNUN MHP İLE İLGİSİ YOKTUR'

Batı'nın açıklaması şöyle

“Son günlerde basında yer alan haberler üzerine, Çayırova İlçe Başkanımız Gökhan Özdemir 01.09.2025 tarihinde istifa etmiştir. Bahsi geçen konuların Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurumsal yapısıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu mesele, ilgili şahısların kişisel sorunları ve hukuki süreçleriyle ilgilidir”

