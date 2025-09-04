MHP'li isim Özgür Özel'e öyle bir gönderme yaptı ki...

CHP İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararıyla iptal edilerek, yerine kayyım atanması ve bu kararın CHP Kurultay davasının "prova"sı olduğu iddiası gündemdeki yerini koruyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Zeytinburnu'ndaki mitingde 'kayyum' kararına sert tepki göstermişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Özgür Özel'e yanıt verdiği açıklamasında CHP Kurultay davasına ilişkin gönderme yaptı.

'GELİYOR GELMEKTE OLAN...'

Yalçın, kişisel sosyal medya paylaşımında "Özgür Özel farkında mısın? Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı.

Yalçın, Özgür Özel'in siyasi acemilikleri ve tutarsızlıkları nedeniyle MHP'ye saldırmayı alışkanlık haline getirdiğini öne sürdü. Yalçın, CHP'nin "Atatürk'ün aydınlık yolundan uzaklaşarak" anarşizm ve yalanın dehlizlerine saptığını iddia etti.

Yalçın, Özel'in politikasını "Kinimiz dinimizdir" düsturunda olmakla suçlayarak, "siyasette barış, uzlaşma ve diyalog gibi demokratik enstrümanlardan değil, şiddet ve düşmanlıktan beslenmeyi tercih ediyor" dedi.

MHP'li Yalçın, sözlerini "Adında bulunan 'halk', ilk genel seçimde CHP'yi omuzlarında taşıyacaktır. Ama nasıl? CHP'yi sala bindirip sandığı musalla taşı yapacaktır." değerlendirmesiyle son verdi.

