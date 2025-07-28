MHP'li isimden CHP'ye çok konuşulacak sözler! Verdi veriştirdi

Türkiye’nin birçok bölgesinde etkisini devam ettiren orman yangınları, devlet ve milletin seferberliğiyle mücadele edilirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın’dan muhalefete yönelik sert eleştiriler yapıldı.

Yalçın, CHP yöneticilerini “Milletin acılarını paylaşmak yerine ayrışmayı seçmekle” suçladı. Sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, “Yine cürmümeşhut hâlinde yakalandınız! Yuh ervahınıza!” ifadelerini kullanan Yalçın, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

CHP’li yöneticiler yaşanan olaya tepki gösterirken MHP’li Yalçın sosyal medya hesabından şunları söyledi,

"Yurdun birçok yerinde ormanlarımız yanıyor. Ciğerlerimiz yanıyor. Bütün millet, devlet görevlileri ile seferberlik hâlinde. Herkes elinden geleni yapıyor. Devlet bütün imkânlarını seferber etmiş durumda... Şehitler veriyoruz, yüreğimiz yanıyor. Yüzlerce kişi malını, mülkünü, evini, bağını, bahçesini kaybetmiş vaziyette.

Böyle zamanlarda; başta siyasi partiler olmak üzere, bütün kurum ve kuruluşlardan beklenen, milletle dayanışma içinde olmaktır.

"YİNE CÜRMÜMEŞHUT HÂLİNDE YAKALANDINIZ! YUH ERVAHINIZA!"

Ya ahlaksız CHP sözcüleri ne yapıyor biliyor musunuz? Fırsatı ganimet bilip sosyal medya üzerinden bozgunculuk yapıyorlar.

CHP yöneticileri; ne zaman bir afet, bir felaket yaşasak, ne zaman halk dayanışma içinde olsa, iftira nöbetlerine tutulup yalan kampanyaları düzenliyorlar.

Şimdi de sanki devlet hiç yokmuş gibi davranıyor, yangınlar üzerinden çirkin politika hesabı yapıyorlar.

Yahu sizin hiç vicdanınız, imanınız, namusunuz yok mu?

Milletin acılarını, afetin zahmetlerini paylaşacağınıza, neden hep ayrı baş çekiyorsunuz?

Yine cürmümeşhut hâlinde yakalandınız! Yuh ervahınıza!"