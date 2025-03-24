MHP’li isimden CHP’yi çıldırtacak açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra açıklamalarda bulundu.

Yalçın yaptığı konuşmada şunları söyledi,

“ŞAİBE ATEŞİ DÜŞTÜ”

“CHP yönetimi de, Türkiye seçimlerini yeni yapmış ve millet icra görevini henüz vermişken, durduk yerde bir seçim ve cumhurbaşkanı adaylığı meselesi çıkararak parti içindeki dalgalanmaları körüklemiştir. Yangından mal kaçırmak istercesine cumhurbaşkanı adayı tespitinde acele etmek, sadece parti üzerindeki vesayetin gölgesini koyulaştırmakla kalmamış, aynı zamanda derin şüpheleri CHP'nin üzerine çekmiştir. CHP'nin üzerine vesayet gölgesi, belediyeler dâhil, bütün örgütlerine de şaibe ateşi düşmüştür.

“CHP'DEN BEKLENTİMİZ SOĞUKKANLI BİR TUTUM”

Bugünden itibaren, CHP'yi yaman bir demokrasi ve hukuk imtihanı beklemektedir. Bundan sonra CHP yönetiminden beklenen; soğukkanlı, serinkanlı, vakur ve demokrat bir tutum sergilemektir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de vurguladığı üzere; CHP, yargı kararlarına saygılı olmak zorundadır.”