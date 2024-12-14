MHP'li isimden dikkat çeken asgari ücret açıklaması

TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri kürsüde konuşma gerçekleştirdi.

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, yaptığı konuşmada, asgari ücret ve emekli aylıkları ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Zırhlıoğlu, tüm emekli vatandaşların maaş artışlarının aynı esaslara göre belirlenmesi, güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranları gözden geçirilerek emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

"ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA OLMAMALI"

Asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini belirten Zırhlıoğlu, asgari ücret konusunda, işçinin, memurun, emeklinin mağdur olmaması için ortak bir noktada buluşulması gerektiğini söyledi.

Zırhlıoğlu, "MHP olarak asgari refah seviyesinin bir endeks üzerinden hesaplanmasını ve bunun altında gelir elde eden her aileye asgari gelir desteği verilmesini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

AÇLIK SINIRI NE KADAR?

Türk-İş, Kasım ayı açlık sınırını 20 bin 562 TL olarak duyurmuştu.