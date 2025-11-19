Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyonun terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gidilip gidilmeyeceği günlerdir konuşuluyor.

Son olarak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'n 17'nci toplantısından sonra gerçekleştirilen açıklamada, Cuma günü Komisyon'un İmralı gündemiyle toplanacağı ve bu toplantıda oylama yapılarak karara varılacağı belirtildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin dün gerçekleştirdiği İmralı restinin ardından tartışmalar iyice alevlenmişti. Bahçeli, İmralı'ya heyet göndermekte bir sakınca görmediğini ve gerekirse arkadaşlarının yanına alıp kendi gideceğini belirtmişti.

'KESİN OLARAK GİDİLECEK'

Gözler, Cuma günü yapılacak olan oylama toplantısına çevrilmişken, MHP'li Feti Yıldız'da açıklama geldi. Yıldız, katıldığı canlı yayın programında İmralı'ya kesin olarak gidileceğini söyledi.

'İMRALI'YA GİDİLECEKTİR BUNU NET OLARAK SÖYLÜYORUM'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, katıldığı Bengü Türk, yayınında şunları söyledi:

‘İmralı'ya gidilecektir evet bunu net olarak söylüyorum, katılmayacak olan, heyete üye vermeyecek partinin de Cuma'dan önce kamuoyuyla sebeplerini paylaşması gerektiğini düşünüyoruz.

İmralı’ya gidilip gidilmeme konusu bu haftanın konusu değil, 3 haftadır gündeme geliyor. Kendi aramızda grup başkanları olarak bu konuda Meclis Başkanı’nın başkanlığında görüşmeler yapıyoruz. Sonunda mutabakata varıldı. Yani cuma günü oylamasını yapalım dedi, yapılacak. Oylama için 3'te 2 çoğunluğa ihtiyaç var. Bu sayı da yeterli şu anda, AK Parti’nin, DEM’in, MHP’nin ve diğer grubu bulunan partilerin. CHP'nin yarın henüz toplanıp karar vereceği göz önüne alınırsa diğer partilerin sayısı buna yetiyor.

Onun için bana sorulduğunda da kararın gitme yolunda olacağı konusunda net olarak konuştum.Fazla uzatılmadan birkaç gün içinde İmralı Adası’na gidilip terör örgütü kurucusunun beyanları alınır, söyleyecekleri dinlenir, dönülüp gelinir. Burada yapacağımız şey 45 yıl terör örgütü yönetmiş kişinin, herkesi dinlediğimiz bir ortamda onun da bu konudaki son beyanlarının alınmasından ibarettir. Oraya gidilip herhangi bir konunun alıp verme, pazarlık ya da benzer şeyler yapılacak değildir.’