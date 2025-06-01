MHP'li isimden kafa karıştıran 'Covid Yasası' açıklaması! 'Tamamen rafa kalkmış değil'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Kovid Yasası'na ilişkin düzenlemeyle ilgili "Değerli arkadaşlar, bu konu tamamen çıkarılmış değil. Fakat derin bir araştırmaya ve analiz yapmaya ihtiyaç vardı" diye konuştu.

"COVİD YASASI KONUSU TAMAMEN ÇIKARILMIŞ DEĞİL"

Feti Yıldız açıklamasında "Covid iznindeki eşitsizlik konusu. Buradaki tüm arkadaşlar bu konuya odaklanmış vaziyette. Değerli arkadaşlar bu konu tamamen çıkarılmış değil. Bu kadarını size söyleyeyim. Fakat derin bir araştırmaya ve analiz yapmaya ihtiyaç vardı. İnşallah eylül, ekim aylarında etki analizlerini iyi yaparız." dedi.

"Covid izni" olarak da bilinen 31 Temmuz 2023 tarihinden önce cezası kesinleşmemiş olan hükümlülerin erken tahliyesinin de yer aldığı bazı düzenlemeler son anda paketten çıkarılmıştı. Gelişle DEM Parti milletvekilleri tarafından tepki ile karşılanmıştı. Bunun üzerine MHP'li Yıldız'ın yaptığı "Bu konu tamamen çıkarılmış değil." açıklaması dikkat çekti.

YARGI PAKETİ GÖRÜŞMELERİ MECLİS’TE SÜRÜYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu’nda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren, kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi görüşülmeye devam ediyor. Toplam 30 maddelik teklifte 10 farklı kanunda değişiklik öngörülüyor.

Komisyon görüşmelerinde söz alan MHP’li Feti Yıldız, cezaevlerinde toplam 415 bin 732 kişi bulunduğunu, bunlardan 358 bin 582’sinin hükümlü, kalan 57 binin ise tutuklu olduğunu belirtti. Yıldız, bu sayılara göre tutukluların oranının yüzde 15 seviyesinde olduğunu ifade etti.

“YARGIYA TALİMAT VERİLEMEZ”

Konuşmasında Anayasa’nın 138. maddesine de dikkat çeken Yıldız, “Hiçbir organ, makam veya kişi yargı yetkisini kullanarak hâkim ve savcılara emir veremez, genelge gönderemez, tavsiye veya telkinde bulunamaz” dedi. Henüz soruşturma aşamasındaki bir davaya dair konuşmalar yapılmasını doğru bulmadığını ifade eden Yıldız, soruşturma gizliliğine ve yargı bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

EŞİTLİK VE ADALET VURGUSU

Yıldız, ceza infaz sisteminde adaletin sağlanabilmesi için eşitliğe dayalı bir yaklaşım gerektiğini dile getirerek, “Devlet organları ve idare makamları tüm işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun davranmak zorundadır” ifadelerini kullandı. Aynı hukuki durumda bulunan kişilere farklı uygulamaların yapılmasının kanunların doğru yorumlanamamasından kaynaklandığını belirtti.

İNFAZ KANUNUNDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

Yıldız, mevcut infaz kanununun karmaşık hale geldiğini belirterek, sade, anlaşılır, ıslah edici bir yaklaşıma sahip yeni bir infaz düzenlemesinin sıfırdan ele alınması gerektiğini söyledi. Farklı şehirlerde aynı suçlar için farklı uygulamaların söz konusu olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Bu durum, kanunların yorumlanmasındaki sıkıntıların göstergesidir” dedi.

“GENÇ HAKİM VE SAVCILAR UYGULAMADA HATA YAPIYOR”

İnfaz savcılığı uygulamalarında ciddi farklılıklar gözlemlediklerini belirten Yıldız, bazı müddetnamelerin arasında yıllar süren farklar olduğunu, bunun da özellikle yeni göreve başlayan genç hâkim ve savcıların uygulama hatalarından kaynaklandığını söyledi. Yıldız, “Herkesin anlayabileceği şekilde yasalar yapmalıyız” diyerek daha açık ve net düzenlemelere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE “BEŞ GÜN” ELEŞTİRİSİ

Yeni düzenlemeyle denetimli serbestlik uygulamasında bazı suçlar için en az beş gün cezaevinde kalma zorunluluğu getirileceğini hatırlatan Yıldız, bu uygulamanın cezasızlık algısını azaltmaya yönelik olduğunu ancak “Gerekli miydi?” sorusunun da sorulması gerektiğini söyledi.

TEKERRÜR UYGULAMASINA ELEŞTİRİ

İkinci defa suç işleyen kişiler için uygulanan tekerrür sisteminde adaletsiz sonuçların ortaya çıktığını belirten Yıldız, daha önce verdiği bir örneği hatırlatarak, düşük miktarlı suçlardan sonra ağır ceza alan kişilerin infazında değişiklik yapılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

HASTA VE YAŞLI TUTUKLULAR İÇİN YENİ DÜZENLEME TALEBİ

Hasta ve yaşlı tutuklularla ilgili insani bir düzenleme yapılması gerektiğini savunan Yıldız, “Tutuklunun yalnızca hasta olduğuna odaklanılmalı, siyasi görüşü ya da kimliği dikkate alınmamalıdır” dedi. Bu kapsamda adli tıp ya da tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporların dikkate alınması gerektiğini belirtti.

YAŞ VE ÇOCUK DÜZENLEMELERİNE DESTEK

Yıldız, yaşlı tutuklular ve çocuklara ilişkin düzenlemeleri olumlu karşıladıklarını belirtti. 70 yaşını geçenler için cezaların dört yıla, 75 yaş üstü için beş yıla çıkarılması ve doğum yapan kadınlara yönelik uygulamaların üç yıldan beş yıla çıkarılması gibi düzenlemelerin önemli olduğunu vurguladı.

“COVİD İZNİ KONUSU TAMAMEN RAFA KALDIRILMADI”

Konuşmasının sonunda Covid iznine ilişkin yeniden değerlendirme yapılacağını belirten Yıldız, “Bu konu tamamen çıkarılmış değil. Etki analizlerine ihtiyaç vardı. Eylül ve ekim aylarında yeniden ele alınabilir” dedi. Yıldız’ın bu açıklamaları, kamuoyunda Covid iznine dair düzenlemenin yeniden gündeme gelebileceği şeklinde değerlendirildi.