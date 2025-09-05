MHP'li isimden ortalığı birbirine katacak açıklama!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, süreç komisyonunun bebek katili Abdullah Öcalan'ı dinlemek için heyet göndermesini talep etti.

MHP Genel Başkan Yadımcısı Feti Yıldız, süreç komisyonunun PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı dinlemek için heyet görevlendirilmesini istedi.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında çalışmalara başlamıştır. Komisyon alınan karar uyarınca Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kişi,kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam etmektedir.

7.Toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski Başkanlarının önerileri dinlenmiştir. Terörsüz Türkiye yolunda Devlet kendi dinamiğini yaratmıştır. Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır. Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edilecektir.

Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş ,terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere , zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır."

