MHP’li isimden ortalığı karıştıracak açıklama! Dikkat çeken Selahattin Demirtaş detayı…

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Feti Yıldız, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kanunu’nda yapılan son değişiklikler ve ceza adalet sistemine dair açıklamalarda bulundu.

Yıldız'ın gerekçeli karar değerlendirmesi tam bir senedir gerekçeli karar yazılmayan Selahattin Demirtaş kararının yıl dönümüne denk düşmesi dikkat çekti. MHP'nin başlattığı İmralı Süreci'nde Selahattin Demirtaş'ın da tahliye edileceği öne sürülmüştü.

"GEREKÇE,ÇAĞDAŞ HUKUK SİSTEMLERİNDE BİR ZORUNLULUKTUR"

"Gerekçe,çağdaş hukuk sistemlerinde bir zorunluluktur" diyen Yıldız, gerekçeli karar olmadan verilen hükmün 'saygıdeğer' olmayacağını ifade etti.

Yıldız yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Soyut ifadelerden ibaret olan ceza adalet sistemine göre somut olayları değerlendiren uygulayıcıların mevzuatı iyi bilmesi ve insan hakları konusunda duyarlı olması şarttır.

Bir soruşturma ve kovuşturmada amaca,hak ve hürriyetlere daha az müdahale içeren bir tedbirle ulaşılıyorsa bununla yetinilmelidir.

Şüphesiz, kişi hak ve hürriyetlerine yönelik sınırlamalar elverişli, gerekli ve orantılı olmalıdır. Genel geçer, basmakalıp ve bireyselleştirilmemiş soyut, tanımlamalarla kişi hürriyeti ve güvenliğini ilgilendiren kararlar kurulmamalıdır.

Gerekçe,çağdaş hukuk sistemlerinde bir zorunluluktur.

Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır.

Gerekçe; akıl, mantık ve vicdanların tatminini hedefler. Hükmü insanileştiren, bağımsızlaştıran, saygıdeğer yapan gerekçedir.

Yargılama makamları için kararın gerekçeli yazılması bir ödev iken, bireyler açısından adil yargılama hakkı bağlamında korunması gereken bir temel hak niteliğindedir.

Ceza yargılaması amacı maddi gerçeğe ulaşmaktır. Maddi gerçek, her türlü şüpheyi yenerek somut verilere dayanmak zorundadır. Dosyaya sunulan bir belgenin delil olarak değerlendirilmesi için ;

gerçekçi olması, olayı tasdik edici nitelikte, ispat bakımından önemli olması, kanuna aykırı olmaması, müşterek ve bilimsel olması gerekir.”

Öte yandan Yıldız, HSK üyeliği, kurul başkanlığı ve görev dağılımına ilişkin düzenlemelerde “Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı” ifadesinin “Adalet Bakanlığı Müsteşarı” olarak değiştirildiğini hatırlattı.

Bu değişiklikle birlikte müsteşarlık makamının yeniden ihdas edildiğine dikkat çeken Yıldız, “Kurum hafızası daha iyi korunacaktır” dedi.

Ceza adalet sistemine dair uygulamalardaki farklılıkları ve reform ihtiyacını da gündeme getiren Yıldız, “Uygulamada bazı suçlara dair farklı tahliye sürelerinin, infazı yapan Cumhuriyet savcılıkları ya da itirazlara bakan infaz hâkimlikleri tarafından farklı uygulanarak şartlı tahliye süreleri ve hak ederek tahliye sürelerinin farklı düzenlendiği şikayetleri yapılmaktadır” ifadeleriyle uygulamada birlik sağlanması gerektiğine dikkat çekti.