MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tutuklamanın bir ceza değil geçici bir araç olduğuna dikkat çeken Yıldız, kişinin özgürlüğü ve güvenliği hakkını sınırlandıran çok ağır bir koruma tedbiri olması nedeniyle tutuklama tedbirine sıkı şartlar altında, çok dikkatli ve özen gösterilerek başvurulması gerektiğini kaydetti.

Ölümcül seyir izleyen hastalığı olanların cezaevi koşullarında tedavi edilemeyeceğini ifade eden Yıldız, ağır hastalığı olanları, engelli ve yaşlı mahkumları sürekli cezaevinde tutmanın demokratik hukuk devletinin işi olamayacağına dikkat çekti.

Feti Yıldız, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Maddi hakikate ve adalete ulaşmanın yegane yolu, hukukun evrensel ilke ve esaslarına bağlı kalmaktır. Ceza Muhakemesi yanlış delille doğru sonuca ulaşılmasını reddeder.

'DELİLSİZ İSPAT TAHMİNDEN İBARETTİR'

*Delilsiz ispat, maddi vakaya uygun olsa bile zan ve tahminden ibarettir. Bütün yargılama önlemleri gibi, tutuklama da geçici niteliktedir.

*Tutuklama bir ceza değil, maddi gerçeğe ulaşılmasını, ceza davasının yürütülmesini ya da ileride verilmesi olası cezanın infazını sağlayan geçici bir araçtır.

"ENGELLİ VE YAŞLI MAHKUMLAR..."

*Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını sınırlandıran çok ağır bir koruma tedbiri olması nedeniyle, tutuklama tedbirine sıkı şartlar altında, geçici çok dikkatli ve özen gösterilerek başvurulması gerekir.

*Ölümcül seyir izleyen hastalığı olanlar cezaevi koşullarında tedavi edilemez. Ağır hastalığı olanları, engelli ve yaşlı mahkumları sürekli cezaevinde tutulmak demokratik hukuk devletinin iş ve işlemi olamaz. Adaleti sağlamak bir söylem değil eylem meselesidir. Adaletin gerçekleşmesi gerçekleştiğinin de görülmesi gerekir.

*Hakkı tespit ve teslim anlamında Hazreti Ömer’in Basra’ya hakim olarak tayin ettiği Emir Musa’ya yazdığı mektupta bu uyarıyı görürüz. Hazreti Ömer’e göre; Uygulanmayan bir hakkı söylemenin, icra edilmeyen bir hükmü vermenin faydası yoktur.”