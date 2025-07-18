MHP’li ismin paylaşımındaki şifreler! Sosyal medya bunu konuşuyor…

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bugünkü X paylaşımı olay oldu. “Vicdan en büyük terazidir o asla yanlış tartmaz” başlıklı paylaşımında çalışma masasında yer alan notlardaki mesajlar dikkat çekti. Yıldız, bebek katili Öcalan’ın kaleme aldığı “İmralı Notları” ara başlıklı Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı kitabı görüntüde yansıyan önemli ayrıntı oldu. Bu kitapta teröristbaşı Öcalan'ın Bahçeli için "Bahçeli’nin nasıl bir Kürt düşmanlığı varsa, beni de onun karşısına bir Türk düşmanı olarak götürmek istiyorlar" sözü yer almıştı.

BAHÇELİ VE ERDOĞAN’IN ESERİ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ardından ‘örgütü lağvettiğini açıklasın” çıkışıyla devam eden tiyatro oyununun ilk perdesi teröristbaşının fesih çağrısıyla başlamıştı. İkinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı, son perde ise silahların yakılması ile tiyatro devam etmişti. “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde olarak duyurarak, 41 yıllık terör belasının sona erdiğini açıklamıştı.

Yeni açılım süreci devam ederken ayrıca Bahçeli’nin bebek katili ve teröristler için talep ettiği “umut hakkı” ise gündeme geliyor. Bilindiği üzere MHP’nin gündeme getirdiği “Af” çalışmasında “umut hakkı” iddiaları da konuşulmuştu.

GÜLER GENÇLERE İLK NASİHAT VERDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ilk olarak gençlere nasihat vererek özetle şunları dile getirdi:

“Genç Kardeşim; Geleceğimiz sensin Saldırılara sabret…… Dirençli ol ,bahane üretme. Arkadaşını yolda bırakma. Başkalarının hukukuna saygılı ol. Dedikodu yapma. Kibirden, gösterişten uzak dur. Şahsi menfaat peşinde koşma. Milliyetçi Hareket , olağanüstü bir tecrübenin, milli bir birikimin, imrenilecek bir disiplinin merkezidir.”

Genç Kardeşim;

Geleceğimiz sensin

Saldırılara sabret……

Dirençli ol ,bahane üretme.

Arkadaşını yolda bırakma.

Başkalarının hukukuna saygılı ol.

Yetkini kötüye kullanma.

Nefsini öne çıkarma.

Merhametli ol.

İnandığı gibi yaşa.

Yardımı göstermeden yap.

Dedikodu yapma.… — Feti Yıldız (@YildizFeti) July 18, 2025

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULAN FOTOĞRAFTA YER ALAN SEMBOLLER…

Yıldız, paylaşımın ardından bir de çalışma masasında ayakta olduğu bir fotoğrafı “Vicdan en büyük terazidir o asla yanlış tartmaz” başlığıyla paylaştı. Yıldız'ın ne mesaj verdiği merak edilirken, fotoğrafın içeriğinde yer alan semboller sosyal medyada konuşuldu. Yeniçağ olarak fotoğrafta yer alan detayları tek tek çıkarttık.

İşte o detaylar;

1.Stefan Zweig tarafından yazılan “Vicdan Zorbalığa Karşı ya da Castellio Calvin'e” adlı kitap fotoğrafta yer aldı. Zweig, bu kitabı, vicdan özgürlüğü ve dini hoşgörü uğruna büyük bedeller ödeyen Castellio'ya karşı minnet borcunu ödemek için kaleme almıştı.

2.Bir diğer fotoğrafta yer alan kitap ise Dr. Ramazan Arıtürk tarafından kaleme alına “Müstakbel Hukukçunun Yol Haritası” oldu. Aktürk, hukuk fakültesini kazanan kızından ilhamla tüm hukukçulara ve özellikle de hukuk öğrencilerine tavsiye ve nasihatleri kitapta yer alıyor.

3.Son olarak bebek katili Öcalan’ın kaleme aldığı “İmralı Notları” ara başlıklı Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı kitabı yer alması dikkat çekti. İlk bölümde BDP ve HDP heyetlerinin 3 Ocak 2013 ile 14 Mart 2015 tarihleri arasında İmralı Adasında yapılan görüşmelerin kayıtları ile başlayan kitap, ikinci bölümde bebek katili Öcalan tarafından verilen mesajlarla devam ediyor. Kitapta bebek katili Öcalan'ın Bahçeli için, "Bahçeli’nin nasıl bir Kürt düşmanlığı varsa, beni de onun karşısına bir Türk düşmanı olarak götürmek istiyorlar" demişti.

4.Fotoğrafta dosya içerisinde bir diğer yer alan unsur ise ünlü yazar Elif Çakır’ın köşe yazısından alıntı yaparak yaptığı paylaşım oldu. Çakır, Yıldız hakkında, “Uzunca zamandır hukukun üstünlüğü ilkesini savunan açıklamalar yapan MHP’li Feti Yıldız, 2018 yılında siyasi kariyerine profesyonel hukuk kariyerini sonlandırarak başlamış. İyi bir ceza hukukçusu olduğunu ve mesleğini başarıyla yaptığını söyleyen MHP’li Yıldız siyasi etik gereği avukatlık bürosunu kapatmış. ABD’de, Avrupa’da örnekleri çok fazla, hatta normali bu. Barack Obama, Hillary Clinton, Francois Hollande, Tonny Blair profesyonel hukuk kariyerlerini bitirerek siyasi kariyerlerine başladılar. Bizde ise örneği yok denecek kadar az. Siyaset kurumun zenginleşme aracı olduğu bu dönemde MHP’li Yıldız’ın bu tavrı umarım diğer siyasetçilere de örnek olur” ifadelerini kullandı.