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Bahçeli'nin ardından MHP'li isimler birer birer Beşiktaş üyeliğinden ayrılıyor. 'Hükümet istifa' sloganları rahatsız etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğinden ayrılmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 22:32
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MHP'li isimler birer birer Beşiktaş üyeliğinden ayrılıyor

Bahçeli'nin ardından MHP'li isimler birer birer Beşiktaş üyeliğinden ayrılıyor. 'Hükümet istifa' sloganları rahatsız etti
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Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, spor müsabakalarında atılan "hükümet istifa" sloganlarından rahatsızlığını açıklamış ve "Maçlar seyircisiz oynansın" çağrısında bulunmuştu.

Bahçeli bu çağrısının ardından Beşiktaş üyeliğinden istifa etti.

Bahçeli'yi partinin genel başkan yardımcısı olan Semih Yalçın takip etti.

Semih Yalçın konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada “Deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık ve yeni kaos oyunlarına alet olma hali Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. Bende Beşiktaş JK üyeliğinden an itibariyle çekiliyorum” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi taraftarların 'Hükümet istifa' sloganlarına tepki göstermişti. Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır."

 

 

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